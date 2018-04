Im schweizerischen Montreux wurden am Wochenende keine Ostereier gefärbt, sondern gleich ganze virtuelle Landschaften in pralle Farben getaucht. Bei der Splatoon European Championship auf der Polymanga, einer der größten Conventions der Schweiz, traten 16 Vierer Teams – Landesmeister, Vizemeister und Tabellenführer – in dem Nintendo Switch-Spiel „Splatoon 2“ gegeneinander an.

In dem zweitägigen Turnier konnte sich am Ende Team „Gucci Gang“ aus Deutschland mit 2:0 gegen Team „El Firmament“ aus Frankreich als Sieger durchsetzen. Die frisch gekürten Splatoon-Europameister haben damit die Fahrkarte zur Splatoon-Weltmeisterschaft in Los Angeles gewonnen. Für das zweite deutsche Team „Hallo!“ war im Viertelfinale Schluss.

Wer in Montreux nicht dabei sein konnte, hat nun die Möglichkeit, sich die alles entscheidende Finalrunde zur Europameisterschaft auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo-Deutschland anzuschauen. Beide Teams, „Gucci Gang“ und „El Firmament“, spielten ein starkes Turnier, doch am Ende war es Team „Gucci Gang“, die im Finale mit einer starken Vorstellung in den Modi Turm-Kommando und Herrschaft den Franzosen die Show stahlen.

Ab zur E3 nach L.A.

Mit dem Europameister-Titel hat sich Team „Gucci Gang“ aber nicht nur Ruhm und Ehre erworben. Ihre Siegesprämie besteht aus speziellen Splatoon-Trikots, aus einer glänzenden Trophäe und dem Ticket zur Spielemesse E3 nach Los Angeles.

Dort wird das Team am 11. und 12. Juni als europäischer Vertreter an der Splatoon 2 World Championship teilnehmen. Dabei trifft es auf die besten Farb-Fighter aus den drei Regionen USA/Kanada, Australien/Neuseeland und Japan. Dann wird sich zeigen, wer als Farbkanonier das Zeug zum Splatoon-Weltmeister hat.