EXTRABLATT, EXTRABLATT!!! Kugelrunde Toads und Toadetten (Gendern sei Dank!) suchen das Pilzkönigreich heim. Was wie furchtbar schlecht gegenderte Fakenews klingt, ist in Wirklichkeit der Aufhänger für Mario & Luigi’s neuestes RPG. Ob sich das verrückteste Abenteuer der Brüder, auch neun Jahre nach dessen erstern Veröffentlichung noch sehen lassen kann, erfahrt in unserem Test.

Das letzte reguläre Hauptabenteuer des Klempner Duos, Mario & Luigi: Paper Jam Bros liegt allerdings auch schon wieder drei Jahre zurück. Zum Jahreswechsel 2017/18 erschien eine überholte und aufpolierte Neuauflage des Erstlings. Mit Mario & Luigi: Abenteuer Bowser und Bowsers Jr. Reise bekommen wir eine optimierte Version des dritten Teils für Nintendo 3DS und 2DS.

Nach dem plötzlichen Ausbruch der seltsamen „Metabowlie“ Krankheit, die Toads zu einer kugelrunden Version ihres Gleichen anschwellen lässt, bleibt Prinzessin Peach nichts anderes über, als eine Konferenz einzuberufen, um eine Lösung für das Problem zu finden. Sterngeister, als auch sämtliche Doktoren des Königreichs, sind nicht im Stande ein Heilmittel aus zu machen.

Auftritt Mario & Luigi

Was nun allerdings folgt ist die wohl skurilste Geschichte im Mario-Universum. Nach einem weiteren Misserfolg, das Pilzkönigreich für sich zu beanspruchen, landet Bowser im wahrsten Sinne vor einen mysteriösen Laden im Wald. Wie sich heraus stellen soll ist niemand geringeres als Krankfried, den wir schon aus dem Superstar-Saga Abenteuer kennen, Besitzer des selbigen und bietet Bowser eine Superkraft an, gegen die selbst der Super Klempner-Brüder nicht ankommen sollen. Mit dem „Vakuum Pilz“ ist Bowser in der Lage Prinzessin Peach, Toadsworth, Mario, Luigi und alles was sonst nicht niet- und nagelfest ist zu verschlucken.

1:0 Krankfried

Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise nutzt dem 3DS auf eine ganz spezielle Weise. Die beiden Geschichten, rund um Bowser und die Mario Brüder, laufen quasi in Echtzeit ab. Wobei die obere Hälfte die von Bowser erzählt und die untere Hälfte uns Mario und Luigi dabei unterstützen lässt den Körper des obigen zu verlassen. Dies wird auch im Gameplay deutlich. Wenn wir nämlich mit Bowser durch die Gegend wandern, wackelt der untere Bildbereich. Beanspruchen wir Mario oder Luigi, fühlen es Bowsers Nervenenden direkt in der oberen Hälfte.

So ergibt sich ein sehr witziges und interessantes Spielprinzip, dass die eigentlichen Erzfeinde zu unfreiwilligen Teamkameraden werden lässt. Denn zu Beginn des Abenteuers verliert Bowser seinen Feueratem und erst die Aufräumaktionen, im Inneren durch Mario und Luigi sorgen dafür, dass die überdimensionale Schildkröte seinen heißen Atem zurückbekommt.

Mit einem Druck auf die jeweiligen Knöpfe, wechseln wir zwischen den Brüdern und Bowser.

Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise ist ein J-RPG mit rundenbasiertem Kampfsystem. Wie auch bereits in den Vorgängern steuern wir Mario und Luigi jeweils mit dem A bzw. B Knopf und führen Aktionen aus, wie etwa springen und mit dem Hammer zuschlagen. Die Knöpfe X und Y gehören Bowser und lassen uns seine Fäuste oder seinen Feueratem auslösen, da er zu schwer zum Springen ist.

Ein großer Teil des Gameplay besteht aus Teamwork. Mario und Luigi helfen Bowser unteranderem dadurch dessen Muskeln zu stimulieren, damit er schwerere Objekte stemmen kann. Oder sie erhöhen seinen Adrenalin-Pegel, um ihn für Godzilla-ähnliche Bosskämpfe zu gigantischer Größe heranwachsen zu lassen.

Grafisch wurde der Titel an Sequels und Remake des ersten Teils herangebracht!

Die Animationen der Helden und Antihelden animieren zum Schmunzeln

Aus welchen Gründen auch immer wurde die Framerate von 60 auf 30 Bilder pro Sekunde halbiert. Was jedoch nicht am 3D-Effekt liegen kann, denn das stereoskopische 3D wird nicht unterstützt. Der Soundtrack von Komponistin Yoko Shimomura unterstützt den Charme des Titels enorm.

Bowser Jr.s Reise ist von Beginn an eine parallel laufende Nebenhandlung

In „Bowser Jr.s Reise“ darf man die Handlung von Mario & Luigi: Abenteuer Bowser aus der Sicht des Junior Bösewichts erleben. Die Metabowlie Krankheit macht auch vor Bowsers Monstern nicht Halt. Daher gibt es nach kurzer Zeit bereits dutzende kugelrunde Gumbas, die für Chaos und Zerstörung in Bowsers Schloss sorgen und wir so auch den Grund für dessen Aufbrauch zum Pilz-Palast erfahren.

In einer Reihe von Strategie-Kämpfen, die zwischen Infanterie, fliegenden Truppen und Fernkämpfern aufgeteilt werden, bewegen wir uns in der Story voran. Mit der Zeit rekrutierten wir neue Einheiten und leveln vorhandende Truppen auf. Auch die Umgebung spielt eine Rolle der Einheiten. So bevorzugt Buu Huu Kämpfe in der Dunkelheit anstatt bei Tageslicht.

FAZIT

Die Story und das Gameplay sind – ohne Frage – das Skurilste und Witzigste, was es bisher im Mario-Universum gegeben hat. Die Animation bringen einen immer wieder zum Schmunzeln und die Einbindung beider Bildschirme habe ich selten so erlebt. Der Soundtrack unterstützt das Abenteuer wunderbar und rundet den Titel richtig ab.