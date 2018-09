Videospiele-Entwickler haben es schwer. Viele Entwickler zeigen oft gar nichts mehr von der Entwicklung, weil die Gamer schlußendlich enttäuscht sind. In so einem Fall könnte auch Insomniac mit Spider-Man (PlayStation 4) mit ihren grafischen „Änderungen“ einige Gamer treffen!

Via Reddit wurden einige Screenshots veröffentlicht, welche die meisten Gamer erst gar nicht bemerkt hätten. Die E3-Trailer aus 2016 und jene aus der originalen Grafik sehen teilweise komplett anders aus. Laut Insomniac hat man einige Details verändert oder hinzugefügt und auch die Belichtung wurde verändert.

Es gibt aber noch etliche andere Grafik-Vergleichsbilder die von Usern erstellt wurden.

@insomniacgames @JamesStevenson @bryanintihar What’s with the downgrade yet again? #SpiderManPS4

(top is 2017, bottom 2018) pic.twitter.com/bab85E624A

— Spidey (@spiydaman) 20. August 2018