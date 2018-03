Was bei „Far Cry 4“ noch 20 Minuten dauerte schafft „Far Cry 5“ in 10 Minuten, nämlich das Game zu beenden und den Abspann durchlaufen zu lassen.

In Far Cry 4 musste man einfach nur am Tisch von Pagan Min sitzen bleiben, brav zusammenessen und das war’s eigentlich schon. Wie Eurogamer nun bestätigte, gibt es so eine Art des friedlichen Miteinanders auch in Far Cry 5. – Wie das funktioniert seht ihr im Video oberhalb!

Kauftipp:

Far Cry 5 - Standard Edition - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 66,81 bestellen