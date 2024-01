Spec Ops: The Line – Steam nimmt den Shooter aus dem Shop

Der umstrittene Kriegsshooter Spec Ops: The Line wurde still und leise von Steam entfernt. Obwohl das Spiel nie den gleichen Erfolg hatte wie seine Konkurrenten wie Call of Duty und Battlefield, brachte Yager Development mit dem 2012 erschienenen Shooter eine einzigartige Wendung in das Genre. Spec Ops: The Line ist bekannt für seine Subversion des Kriegs-Shooter-Genres. Es stellt die Handlungen des Spielers und die Moral des fiktiven Tötens infrage. Die Steam-Version des Spiels ist jedoch auf mysteriöse Weise verschwunden.

Obwohl die Kritiken größtenteils positiv ausfielen und die Handlung und die Thematik gelobt wurden, war das Spiel kein Erfolg für Yager Entertainment. Nach der Veröffentlichung war das Spiel ein kommerzieller Misserfolg. Erst später erlangte es wegen seiner einzigartigen Geschichte Kultstatus unter den Fans eines Kriegsshooters. Laut Walt Williams, dem leitenden Autor von Spec Ops, hatte Publisher 2K nie über eine mögliche Fortsetzung des Shooters gesprochen, und auch die Mitglieder des Teams wollten weiterziehen. Viele Fans haben nun möglicherweise die Chance verpasst, den umstrittenen Shooter auszuprobieren.

Ein Tweet von Wario64 zeigt, dass Spec Ops: The Line heimlich aus dem Steam-Store entfernt wurde. Das Spiel ist nicht mehr über die Suchfunktion auf Steam erreichbar und wird auf der Shop-Seite als “nicht mehr im Steam-Store verfügbar” aufgeführt. Regisseur Cory Davis ist überrascht von der Entfernung, da er der Meinung ist, dass die Themen des Shooters “relevanter denn je” sind. Viele Fans spekulierten. Auslaufende Musiklizenzen könnten zu dieser heimlichen Entfernung geführt haben.

Spec Ops: The Line has been delisted from Steam https://t.co/DDxVUaOaWi still available on Xbox Store and other PC 3rd party stores pic.twitter.com/JIW8JgitGv — Wario64 (@Wario64) January 29, 2024

Spec Ops: The Line könnte jetzt ebenfalls von einer abgelaufenen Lizenz betroffen sein und aus dem Online-Shop entfernt werden. Ein Beispiel hierfür ist Gun Interactives asymmetrische Horror-Adaption von Freitag der 13., die letztes Jahr von der Liste genommen wurde. Eine abgelaufene Lizenz führte bereits in der Vergangenheit dazu, dass Spiele aus Online-Shops entfernt wurden. Auch das Arcade-Spiel X-Men und OutRun 2 haben ein ähnliches Schicksal erlitten.

Obwohl Fans auf Steam Spec Ops: The Line nicht mehr ausprobieren können, bleibt das Entwicklerteam des Spiels weiterhin im Gespräch. Der Autor Walt Williams war maßgeblich an mehreren Veröffentlichungen von Insomniac Games beteiligt, unter anderem als Co-Autor bei Marvel’s Spider-Man 2 und dem kommenden Marvel’s Wolverine. Regisseur Cory Davis wechselte zum Indie-Studio Tangent Games. Dort wirkte er 2016 an der Entwicklung des VR-Horrorspiels Here They Lie mit. Das Spiel war ein Launch-Titel für PlayStation VR. Mit der Streichung von Spec Ops: The Line geht eine der kontroversesten und einzigartigsten Geschichten der Spielebranche verloren.