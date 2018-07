Die Veranstalter der EGX Berlin 2018 freuen sich sehr, mit Sony PlayStation die Nummer 1 unter den Videospiele-Plattformen als Aussteller gewonnen zu haben.

Der deutsche Ableger der erfolgreichen Gaming-Event-Reihe, der vom 28. bis zum 30. September zum ersten Mal in Berlin stattfindet, bietet seinen Besuchern damit die besondere Gelegenheit, PlayStation-exklusive Titel bereits vor ihrer Veröffentlichung in entspannter Atmosphäre anzuspielen. Sony Interactive Entertainment Deutschland (SIED) kündigte an, ausschließlich neue Titel zu präsentieren, die auf der Messe von den Besuchern auch ausprobiert werden können.

„Mit Sony PlayStation haben wir einen sehr guten Anfang gemacht“, sagt Event Director Oliver Menne, „aber wir freuen uns, noch viele weitere hochkarätige Teilnehmer in den nächsten Tagen und Wochen ankündigen zu können!“

Neben zahllosen Spielmöglichkeiten ohne lange Warteschlangen sind mehr als 25 interessante Panels und Vorträge geplant, um Einblicke auch hinter die Kulissen des Spieleschmiedens zu liefern. Mit großen Bühnen, Pen-&-Paper-Events, Retro-Sammlungen, Cosplay, Community-Partys, eSport-Turnieren und vielem mehr möchten die Veranstalter der EGX Berlin ein rundum spannendes Highlight für Gaming-Fans in Deutschland kreieren, das dem britischen Original in nichts nachsteht.

Tickets können auf der offiziellen Webseite zur EGX Berlin vorbestellt werden. Dort befinden sich zudem weitere Informationen rund um den ersten deutschen Ableger der beliebten Spielemesse aus Großbritannien. Ein Einzelticket liegt bei 20 Euro, das Drei-Tages-Ticket gibt es für 40 Euro. Zutritt zur EGX Berlin in der Station Berlin haben ausschließlich volljährige Besucher.

Öffnungszeiten der EGX Berlin 2018: