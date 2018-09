Alone in the Dark spielt seit Jahren keine ernsthafte Bedeutung am Videogames-Sektor. Die Marke ist schlichtweg ausgestorben. Eigentlich eine echte Schande!

Der letzte Titel aus der Spiele-Serie war gelinde gesagt ein massiver Flop! Illumination war ein Early Access Left-4-Dead-Verschnitt, der eigentlich nichts mit dem Vorgänger gemeinsam hatte. Atari hatte scheinbar keine Ahnung was sie mit der Marke weiter machen sollten.

Quellen zufolge gab es einen laufenden Rechtsstreit zwischen Atari und einem der Schöpfer der Serie, Frédérick Raynal, wem die Spielemarke gehöre. Gestern bestätigte THQ Nordic, dass man die Spielemarken „Alone in the Dark“ und „The Act of War“ von Atari gekauft hat.

Diese Meldung ist natürlich nicht als „offizielle Bestätigung“ zu sehen, dass ein neuer Titel von Alone in the Dark in Arbeit ist. Aber immerhin ein Lebenszeichen eines toten Spiels, welches wieder erweckt gehört!