Skull and Bones: So nimmst du am offenen Beta-Test teil

Fans können bald endlich Ubisofts Skull and Bones spielen. Die offene Beta beginnt am 7. Februar und bietet exklusive Belohnungen, die in die Vollversion einfließen werden. Das Spiel wurde bereits 2017 angekündigt und erscheint nun endlich am 16. Februar. Der Titel begann ursprünglich als Erweiterung für Assassin’s Creed 4: Black Flag. Doch aufgrund von Entwicklerwechseln, neuen Ideen und Verzögerungen wurde daraus ein eigenständiges Spiel. Die Spieler starten als gewöhnliche Piraten und kämpfen sich durch Seeschlachten, Erkundungen und mehr, um in den Rängen aufzusteigen. Glücklicherweise müssen diejenigen, die nicht an den geschlossenen Betas des Spiels teilnehmen konnten, nicht mehr lange warten, bevor alle Fans endlich eintauchen können.

Ubisoft hat angekündigt, dass die offene Beta von Skull and Bones am 7. Februar um 3 Uhr beginnt und am 11. Februar um 24 Uhr endet. Benutzer können die Beta ab dem 6. Februar um 10 Uhr herunterladen. Die Beta wird für alle Xbox Series X und S, PlayStation 5 und PC Nutzer verfügbar sein. PC-Fans können die Beta über Ubisoft Connect oder den Epic Games Store herunterladen. Der Fortschritt in der Beta wird in das vollständige Spiel übernommen. Außerdem können die Spieler exklusive Belohnungen in Form von zwei Schiffskosmetika, einem Emote, einem Haustier und einer Waffe erhalten. Während der Beta können die Spieler an Verträgen für die Hauptkampagne, Kopfgeldverträgen, Nebenverträgen, Weltereignissen und mehr teilnehmen.

Skull and Bones Open Beta Termine und Zeiten

Start des Preloads: 6. Februar um 10 Uhr

Start der Open Beta: 7. Februar um 3 Uhr

Ende der Open Beta: 11. Februar um 24 Uhr

In der offenen Beta von Skull and Bones treffen Spieler auf verschiedene Fraktionen, während sie die rote Insel, die Küste Afrikas, die offene See und Ostindien erkunden. Fans, die einem ihrer Lieblings-Twitch-Streamer eine Stunde lang beim Spielen der offenen Beta zusehen, erhalten den Twitch-Drop des Schneeleoparden als Haustier. Die Beta hat ein Level-Cap, aber Spieler können weiterhin spielen, nachdem sie dieses Level erreicht haben. Spieler können auch nach Erreichen der Höchststufe Brigand (Tier 6 Rang 1) noch Beute machen, Silber verdienen und Aktivitäten abschließen. Während der offenen Beta von Skull and Bones können Spieler außerdem ihre Schiffe individualisieren, was bei einigen Fans sehr beliebt ist.

Entwickler und Publisher Ubisoft hat kürzlich die Roadmap von Skull and Bones für das erste Jahr veröffentlicht. Diese umfasst vier Jahreszeiten, die neue Missionen, Weltereignisse und freischaltbare Gegenstände mit sich bringen werden. In jeder Saison wird es einen anderen Piratenlord geben, den die Spieler besiegen können, wenn sie fähig genug sind.

Die Veröffentlichung der Beta nur eine Woche vor der vollständigen Veröffentlichung von Skull and Bones lässt sie eher wie eine Demo als eine Beta erscheinen. Einige Fans haben sich beschwert. Sie hatten die geschlossenen Betas des Titels gespielt. Neue Spieler sollten ihre Erwartungen vielleicht etwas zurückhalten. Das ehrgeizige Spiel wird hoffentlich ein Hit unter den Piratenfans sein.