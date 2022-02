Skull and Bones: Entwicklung läuft “gut”, aber noch kein Release-Termin

Skull & Bones - (C) Ubisoft

Die Entwicklung von Spielen, die im nächsten Geschäftsjahr veröffentlicht werden, sollen “gut voranschreiten”, wie Ubisoft sagt. Dazu gehört auch Skull and Bones, ein vor langer Zeit präsentiertes Seeabenteuer ohne Release-Termin.

Frederick Duguet, Finanzvorstand von Ubisoft, sagte während des Q3-Aufrufs des Unternehmens gegenüber Investoren, dass das Unternehmen „sehr zufrieden“ mit der künstlerischen Leitung und dem bisherigen Fortschritt des Spiels sei wie Gamesindustry.biz berichtet.

Natürlich sind das gute Nachrichten für alle Fans, die sich auf das Spiel freuen und keine weiteren Verzögerungsmeldungen hören möchten. Das Spiel wird also zwischen April 2022 und März 2023 erscheinen.

Skull and Bones: Ankündigung auf der E3 2017

Bei diesem Titel reden wir von einem Spiel das sich seit 2013 (!) in Entwicklung befindet. Im Grunde sollte es ein Multiplayer-Ableger von Assassin’s Creed: Black Flag werden. Anstatt als Post-Launch-Update veröffentlicht zu werden, wurde das Projekt zu einem eigenen Titel und ging bei Ubisoft Singapur in die Entwicklung. Dafür erhielt man auch viel Geld seitens der Regierung in Singapur, wodurch man die Entwicklung auch nicht so einfach einstellen konnte.

Ursprünglich als kooperativer Multiplayer-Titel mit Player-vs-Player- und Umweltfaktoren angekündigt, sollte das Spiel 2018 veröffentlicht werden, bevor es auf 2019 verschoben wurde.

Seeabenteuer befindet sich womöglich noch in der Alpha-Phase

Warum verzögerte sich Skull and Bones so oft? – Die Release-Verschiebungen dürften aufgrund Missmanagement, Personal- und Managementwechsel, Unternehmensfeedback, jährliche Neustarts und die Tatsache zurückzuführen sind, dass nie eine „klare kreative Vision dahinter“ stand entstanden sein. Laut diversen Berichten soll die Entwicklung bereits 120 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Erst letzten Monat hat sich Antoine Henry vom Projekt verabschiedet. Er war von 2014 bis 2017 der Hauptdesigner des Spiels, bevor er stellvertretender Direktor wurde.

Bisher stand die Entwicklung von Skull and Bones unter keinem guten Stern. Hoffentlich wird das Ergebnis besser, als der langwierige Prozess bis zum Release des Spiels. Erst letztes Jahr im Herbst gab es einen massiven Gameplay-Leak, der bisher nicht bestätigt wurde.

Aktuell gibt Ubisoft den Release-Termin von Skull and Bones mit “Demnächst verfügbar” an. Das Adventure-Spiel wird von Ubisoft Singapur entwickelt und wird aktuell für PC, PS4 und Xbox One angegeben. Eine PS5- und Xbox Series X/S-Version ist sehr wahrscheinlich