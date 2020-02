Skull and Bones hat “viele Neustarts” durchgemacht, Release in weiter Ferne!

Skull & Bones - (C) Ubisoft

Diese Woche wurde bestätigt, dass Ubisoft fünf AAA-Spiele vor März 2021 herausbringen wird, obwohl Ubisoft sich entschieden hat, diese Spiele nicht zu veröffentlichen. Dies hat einige Fans dazu veranlasst, über die bevorstehenden Titel zu spekulieren, und es gibt einige wahrscheinliche Kandidaten. Es sieht jedoch so aus, als ob das Piraten-Abenteuerspiel von Skull and Bones nicht einer von ihnen sein wird.

Skull and Bones ist definitv nicht der fünfte AAA-Titel von Ubisoft vor März 2021.

Ubisoft hat das Spiel mehrere Male neu gestartet.

23 Minuten Gameplay-Material von der E3 2018.

Seit der Ankündigung von Skull and Bones auf der E3 2017 hat sich das Spiel gegenüber dem ursprünglichen Startfenster im Herbst 2018 mehrmals verzögert. Ab sofort ist der offizielle Start von Skull and Bones nach März 2020 geplant, was technisch möglich ist. Das bedeutet, dass es eines der oben genannten AAA-Spiele ist, aber Kotakus Jason Schreier sagt, dass die Fans nicht den Atem anhalten sollten.

Auf Twitter gab Schreier kürzlich bekannt, dass Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods and Monsters, Ubisoft-Spiele, die Ende letzten Jahres verschoben wurden, drei der fünf bevorstehenden AAA-Titel sind. Schreier gab außerdem an, dass die anderen beiden Assassins Creed Ragnarok und das kürzlich veröffentlichte Far Cry 6 sein werden. Dies veranlasste einen Twitter-Nutzer, nach der aktuellen Situation bei Skull and Bones zu fragen.

Skull and Bones Release: Kommt nicht vor Ende März 2021

Schreiers Antwort war kurz und er sagte, dass das Spiel “viele Neustarts” und den Abgang seines Creative-Directors Ende 2018 erlebt habe. Als der Publisher den Titel Skull and Bones letztes Jahr verzögerte, hieß es, das Unternehmen wolle „Qualität an erster Stelle“ setzen und dafür zu sorgen, dass das Spiel „so großartig wie möglich“ wird, und tatsächlich schlägt Schreier vor, dass „es noch eine Weile dauert“, bis das Spiel diesen Punkt erreicht.

Ursprünglich wurde Skull and Bones von Ubisoft so vermarktet, das die beliebten Seefahrerschlachten von Assassin’s Creed 4: Black Flag zu einem vollständigen Spiel ausgebaut werden. Ein Multiplayer-Spiel, mit der Möglichkeit zum Anpassen des eigenen Piratenschiffs und das weltoffene Segelgebiete umfasst, die man erforschen kann. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Elemente auch in Skull and Bones enthalten sind, wenn es irgendwann veröffentlicht wird. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis wir davon etwas sehen können.

Es ist jedoch zu vermuten, dass Ubisoft das Projekt nicht so schnell aufgibt. Obwohl sein Status als neue Spielemarke bedeutet, dass es möglicherweise nicht das Prestige von Ubisofts etablierten Franchises wie Assassin’s Creed und Rainbow Six besitzt. Aufgeben scheint jedoch keine Option, wenn bereits etliche Jahre an Entwicklung darin stecken.

Das letzte Mal haben wir etwas auf der E3 2018 gesehen. 23 Minuten Gameplay-Material:

Skull and Bones ist in Entwicklung für PC, PS4 und Xbox One. Erwartet den Titel erst nach dem Release der PlayStation 5 und Xbox Series X. Oder nach dem März 2021.