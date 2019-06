Share on Facebook

Sieh dir den ersten, offiziellen Watch Dogs Legion-Gameplay Walkthrough an und verfolge Jimmys Reise wenn er DedSec London beitritt.

Vom Piccadilly Circus bis Camden Market bis hin zu Scotland Yard, findest und rekrutierst du neue Agenten in deinen Widerstand. Denn in Watch Dogs Legion wirst du deinen Widerstand mit jedem aufbauen können den du triffst, während du hacken, infiltrieren und kämpfen musst, um ein London in der nahen Zukunft, welches kurz vor dem Untergang steht, zurück zu erobern.

Erobere deine Zukunft zurück! Ab 6. März 2020 auf PS4, Xbox One, Windows PC und Stadia erhältlich. Alle Leaks, die im Vorfeld veröffentlicht wurden, findest du hier auf DailyGame.