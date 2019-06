Marc Alexis Cote präsentierte zum Abschluß der Ubisoft-E3-Konferenz den neuesten Titel von Ubisoft Quebec, Gods and Monsters.

Der Titel von den Schöpfern von Assassins Creed Odyssey erscheint am 25. Februar 2020.

Marc Alexis Cote, senior producer at Ubisoft Quebec is creating a new game.

Inspired by going beyond Assassin's Creed which is tied to historical settings.

From the creators of Assassin's Creed Odyssey.

Is called Gods and Monsters

Releases Feb 25th 2020 pic.twitter.com/FxYQB6VKdR

