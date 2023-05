Silent Hill: Ascension erscheint noch 2023

In Silent Hill: Ascension wird ein weltweites Publikum Einfluss auf den Verlauf der Story haben.

Genvid, Behaviour Interactive, Bad Robot Games und dj2 Entertainment haben in Zusammenarbeit mit Konami einen neuen Trailer zu Silent Hill: Ascension veröffentlicht und angekündigt, dass die interaktive Streaming-Serie im Jahr 2023 erscheinen wird. Die Plattformen auf die sie kommt sind noch nicht bekannt gegeben worden.

Silent Hill: Ascension folgt mehreren Hauptcharakteren an verschiedenen Orten der Welt, die von neuen und furchterregenden Silent HillL-Monstern gequält werden. Diese Monster lauern in den Schatten und drohen, Menschen und ganze Städte zu verschlingen.

In Silent Hill: Ascension werden die Handlungen von Millionen Menschen den Ausgang des Spiels bestimmen. Welche Charaktere haben überlebt, wenn die letzte Szene abläuft? Werden diejenigen, die übrig bleiben, erlöst, verdammt oder leiden? Selbst die Macher des Projekts wissen nicht, wie Silent Hill: Ascension enden wird. Stattdessen liegt das Schicksal der Charaktere in den Händen des Publikums.

Dieses Mal werdet ihr die Angst nicht allein erleben. Stattdessen habet ihr, zusammen mit einem weltweiten Publikum, direkten und dauerhaften Einfluss darauf, wie sich das Schicksal der Charaktere und der Geschichte entwickelt. Es ist eure Chance, den Kanon von Silent Hill für immer zu gestalten.

“Wir haben uns besonders viel Mühe gegeben, um in Silent Hill: Ascension eine alptraumhafte Welt zu erschaffen, mit verstörenden, detailverliebten Charakteren, außerirdischen Monstern, eindringlichen Atmosphären und einem Audio- und visuellen Design, auf das unser Team sehr stolz ist”, so Bad Robot Games Art Director Chris Amaral in einer Pressemitteilung. “Die detaillierten Umgebungen, die unheimliche Atmosphäre und die realistischen Charaktere und Monster sollten das Horror-Erlebnis wirklich verbessern und etwas schaffen, dass sich wie Silent Hill anfühlt und doch Neuartig ist.”

Jacob Navok, CEO von Genvid Entertainment, ergänzt: “Silent Hill: Ascension wird das Publikum mit seinem immersiven Erlebnis fesseln, das von der Community gesteuerte Momente in den Mittelpunkt stellt, während es gleichzeitig den psychologischen Horror erforscht, der die Silent Hill-Serie bei Fans weltweit so beliebt gemacht hat. Zum ersten Mal in der Geschichte von Silent Hill wird das kollektive Publikum in der Lage sein, Einfluss auf die Geschichte zu nehmen und so den entscheidenden Ausgang für die komplexen, sich entwickelnden Charaktere der Serie zu bestimmen.”