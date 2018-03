Shenmue 2 endete mit einem wahnsinnigen Cliffhanger, der das Schicksal von Ryo und sein Streben nach Rache in offen ließ.

Nachdem Shenmue 3 über ein Jahrzehnt lang keine Rolle mehr gespielt hatte, fragten sich die Fans, wo die Geschichte wohl hingegangen sein könnte, bis schließlich Yu Suzuki trotz aller Widrigkeiten vor ein paar Jahren Shenmue 3 verkündete. Ist die Zeit gekommen die Geschichte zu beenden?

Nun, nein. In ein paar neuen Interviews (via Resetera) diskutierte Yu Suzuki die Vision für die Geschichte, die er im Sinn hat und bestätigte, dass die Geschichte, wie er sie sich vorgestellt hat, nicht in Shenmue 3 enden wird. Als Ergebnis wird das Spiel ein offenes Ende haben, das eine Fortsetzung offen lässt.

Sollte Shenmue 3 ein Erfolg werden, dann geht’s sehr wahrscheinlich auch mit Shenmue 4 weiter. Bevor es aber soweit ist, hier die neuesten Screenshots zum dritten Teil der Serie.

Shenmue 3 erscheint noch dieses Jahr für PlayStation 4 und PC.

