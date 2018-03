Sea of Thieves muss man nicht für rund 60 Euro kaufen, sondern kann es mit dem „Xbox Game Pass“, einem Abo-Modell für Xbox One für 9,99 Euro pro Monat, auch so zocken. Toll. Aber nicht für alle Game-Pass-Gamer aktuell verfügbar!

Warum das passiert ist, ist eigentlich nicht so ganz klar. Seit dem gestrigen Super-Update scheint das Spiel für einige Game-Pass-Gamer unzugänglich zu sein. Vermutlich weil der neue Client eine Backend-Lizenzberechtigung (oder so etwas) benötigt, welche man ja nicht hat, wenn man das Game über den Pass zockt.

Rare und Microsoft haben sich diesem Problem bereits angenommen und sollten es bald lösen!

Our team are currently investigating an issue affecting Game Pass players and are working to resolve it as soon as possible. We’ll update you as soon as we can.

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) 27. März 2018