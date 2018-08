Ab sofort ist die zweite große Content-Erweiterung Cursed Sails für Sea of Thieves verfügbar.

Furchterregende Skelettschiffe, die Brigantine – das neue Schiff für drei Spieler – und ein frisches Allianzen-System stehen bereit. Pünktlich zum neuen Update erreicht Sea of Thieves außerdem einen neuen Meilenstein: Fünf Millionen Piraten haben Sea of Thieves bisher auf Xbox One und Windows 10 PC gespielt.

Neue Kampagne zum Start von Cursed Sails

Alle neuen Inhalte lernt man über die dreiwöchige Kampagne kennen, die wöchentlich neue Ziele und Belohnungen beinhaltet. Die Cursed Sails-Kampagne und das Content-Update sind für alle Sea of Thieves-Spieler kostenlos verfügbar. Alle Features stehen auch nach der zeitlich begrenzten Kampagne bereit.

Sea of Thieves kann auf der Xbox One-Gerätefamilie, Windows 10 PC oder als Teil des Xbox Game Pass gespielt werden.