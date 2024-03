Saber Interactive kauft sich für 247 Mio. US-Dollar “frei”

Es ist nun offiziell bestätigt worden, dass Saber Interactive seine Unabhängigkeit von der Muttergesellschaft Embracer Group zurückerlangt. Embracer Group hat bekannt gegeben, dass sie zugestimmt haben, Saber Interactive an Beacon Interactive zu verkaufen, ein Unternehmen, das von einem der Saber-Mitbegründer, Matthew Karch, für diese Transaktion gegründet wurde. Diese Vereinbarung wurde bereits seit November des letzten Jahres verhandelt, als Karch zugestimmt hat, sich von Embracer Group und der Leitung von Saber Interactive zurückzuziehen, um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden.

Der Deal beläuft sich auf 247 Millionen US-Dollar (SEK 2,527 Millionen), wovon 44 Millionen US-Dollar (SEK 450 Millionen) für übernommene Schulden vorgesehen sind. Insgesamt wird Embracer Group sich von 38 laufenden Spieleentwicklungsprojekten im Wert von SEK 2,3 Milliarden (ungefähr 224,3 Millionen Dollar) trennen. Darunter fallen auch bestimmte eigene Technologien und Tools im Zusammenhang mit den abgetretenen Unternehmen.

Lars Wingefors, CEO und Mitbegründer von Embracer Group, äußerte sich dazu:

“Ich freue mich, dass wir eine Lösung gefunden haben, die für Embracer und die Teile von Saber, die uns nun verlassen werden, von Vorteil ist. Diese Transaktion stärkt beide Unternehmen für die Zukunft. Embracer kann nun gemäß einer früheren Vorstandsentscheidung alle Aktivitäten in Russland einstellen und gleichzeitig viele Entwicklerarbeitsplätze unter neuer unabhängiger Führung erhalten. Die Transaktion verbessert sofort den Cashflow, und wir bleiben unserem Ziel verpflichtet, die Nettoschulden zu reduzieren. Dies ist der erste Schritt in unserem Vorhaben, Embracer zum Wohle aller Mitarbeiter, Spieler und Aktionäre zu transformieren.”

Matthew Karch, Mitbegründer von Saber Interactive und Direktor von Beacon Interactive, sagte dazu:

“Ich bin stolz darauf, Teil von Embracers Transformation in eines der führenden Spieleunternehmen der Welt gewesen zu sein. Aber wir haben gemeinsam entschieden, dass es für Embracer und den Kern von Saber an der Zeit ist, getrennte Wege zu gehen, um unsere Geschäfte besser auszubauen. Ich bleibe ein langfristiger Aktionär von Embracer und wir werden auch weiterhin an Projekten zusammenarbeiten. Diese Transaktion sichert auch die Arbeitsplätze von Hunderten von Fachleuten, mit denen ich seit über zwei Jahrzehnten zusammengearbeitet habe.”