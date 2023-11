Rockstar Games wollte ein Zombie-Open-World-Spiel entwickeln

Rockstar Games hatte vor einigen Jahren fast ein Zombie-Open-World-Spiel entwickelt. Das Unternehmen hat viel Zeit, Geld und weitere Ressourcen zur Verfügung, um branchenführende Spiele zu entwickeln. Red Dead Redemption 2 ist fünf Jahre alt, und doch gibt es keine Spiele, die ähnlich gut sind. Auch Grand Theft Auto V ist seinen jüngeren Konkurrenten überlegen, obwohl es ein Jahrzehnt alt ist. Das Entwicklerstudio hat mit diesen beiden Franchises viel Bekanntheit erlangt und bewiesen, dass es fähig ist, auch andere Franchises wie Max Payne, LA Noire, Bully und Midnight Club zu entwickeln.

Es gibt Gerüchte über abgesagte Rockstar Spiele wie Bully 2, Agent und mehr. Doch nun hört die Community von etwas Neuartigem. Ein ehemaliger Entwickler von Rockstar Games namens Obbe Vermeij hat einen Blog gestartet. Dort berichtet er über die Entwicklung einiger Spiele, an denen er zwischen 1995 und 2009 gearbeitet hat. Vor allem erfahren wir viel über die GTA-Trilogie und Grand Theft Auto IV. Aber Vermeij berichtet auch über einige andere Titel. Der frühere Entwickler (via RockstarIntel) sagte, dass Rockstar North nach Vice City ein neues Konzept für GTA erarbeiten wollte. Das Team fing an, ein Spiel mit dem internen Codenamen Z zu entwickeln, das auf dem Code von Vice City aufbauen sollte. Die Spieler sollten auf einer schottischen Insel Zombies besiegen, indem sie Fahrzeuge verwenden und sich ständigen Angriffen stellen. Ein Hauptaugenmerk lag auf der Instandhaltung und der Suche nach Benzin für das eigene Auto, was das Spiel zu einem Survival-Horror-Spiel machte. Doch das Spiel war nicht lange erfolgreich und nach einem Monat arbeiteten die Teammitglieder weiter an Grand Theft Auto: San Andreas.

Hätte es beinahe ein Zombie-Spiel von Rockstar Games gegeben?

Interessanterweise ähnelt vieles hiervon sehr dem Spiel “Days Gone”, in dem man als Motorradfahrer inmitten einer Zombie-Apokalypse überleben muss. Es besteht zwar keine direkte Verbindung zwischen diesen Projekten, aber es ist etwas, bei dem Rockstar wahrscheinlich die Führung hätte übernehmen können, da dieses Spiel trotz einiger mittelmäßiger Kritiken von den Fans gut aufgenommen wurde.

Rockstar Games veröffentlichte schließlich Red Dead Redemption: Undead Nightmare, welches weithin als eine der besten Videospiel-Erweiterungen aller Zeiten gilt. Seitdem hoffen die Fans auf ähnliche DLCs wie Aliens, mehr Zombies oder Ähnliches, die vom Entwickler produziert werden könnten. Ob dieser Tag jemals kommen wird, bleibt jedoch ein Geheimnis, da sich Rockstar Games seit Undead Nightmare stark verändert hat. Es gibt Gerüchte, dass Grand Theft Auto VI einen DLC für Einzelspieler erhalten wird, aber das sind nur Mutmaßungen. Es ist auch denkbar, dass dieser DLC weniger verrückt oder fantastisch sein wird, jedoch bleibt die Hoffnung, dass es etwas in dieser Art geben wird.