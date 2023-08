RoboCop: Rogue City schon wieder verschoben!

Allerdings ist der neue Veröffentlichungstermin schon bekannt!

Der Entwickler Teyon und Publisher Nacon haben kurzfristig bekannt gegeben, dass RoboCop: Rogue City noch einmal verschoben wird. Die Veröffentlichung ist nun am 02.11.2023 geplant.

Die aktuelle Verschiebung

Vermutlich hat man aufgrund der unmittelbaren, anstehenden Veröffentlichung im September kalte Füße bekommen und hat das Spiel kurzfristig noch einmal nach hinten verschoben. Glücklicherweise nur um zwei Monate.

Nicht die erste Verschiebung

Das Spiel hätte bereits im Juni dieses Jahres erscheinen sollen. Diesen Termin hat man bereits im März schon auf den September verschoben. Kurzfristiger war man bei der diesmaligen Verschiebung. Die Gründe hierfür sind nicht bekannt, aber aufgrund der geringen Verschiebung dürfte es sich nur um einen Feinschliff handeln.

Erst neuer Trailer erschienen

Erst vor ein paar Tagen ist ein neuer Trailer erschienen. Dieser wurde auf der Future Games Show 2023 gezeigt und hat uns eine Vorstellung vom Gameplay und der Story gegeben. So spiel RoboCop wie es zu erwarten war in den futuristischen Straßen des kriminellen Detroits. Wir übernehmen die Rolle des Cyborg-Cops, welcher für die gefährlichsten Einsätze gerufen wird. Hier der Trailer noch einmal zur Gänze:

Wir haben euch bereits pünktlich zum Trailer sämtliche Infos zu RoboCop Rogue City zusammengefasst.

Von Fans für Fans

Der Entwickler Teyon war bereits für den Terminator Titel Terminator: Resistance. Auch wenn der Titel nicht unbedingt bei den Kritiken glänzte, so wussten viele Fans des Franchise einiges damit anzufangen. So dürfte man nun auch bei dem RoboCop Titel etwas ähnliches erwarten. Der Titel wird vermutlich das Rad nicht neu erfinden, allerdings darf man mit viel Fanservice rechnen, sodass sich alte und neue RoboCop Fans umgehend wie im futuristischen Detroit ihrer Lieblingsfilme finden werden. Mehr muss auch so ein moderner Titel eines alten Franchise nicht machen. Wir sind schon sehr gespannt.

RoboCop: Rogue City wird am 02.11.2023 für die PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Quellen: twitter.com/X via shinobi602; youtube.com via PlayStation