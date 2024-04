Rise of the Ronin erhält zwei neue Updates

Nach einem positiven Start von Rise of the Ronin hat das Entwickler-Studio Team Ninja schnell Patches veröffentlicht, um das Spielerlebnis zu optimieren. Die neuesten Patch Notes zeigen Änderungen in vielen Bereichen, von Kampf bis Navigation. Das Samurai-Rollenspiel ist ein PS5-Exklusivtitel, das die Geschichte eines Ronin erzählt, eines Samurai ohne Meister, der in der Bakumatsu-Periode in Japan spielt. Das Spiel erhielt seit seinem Release am 22. März durchweg positive Kritiken und weckte das Interesse der Spieler. Rise of Ronin hat mit seiner Darstellung von Samurai und Japan bereits den Nerv eines großen Publikums getroffen. Dies liegt auch an der steigenden Popularität der Nische nach Releases wie Nioh und Ghost of Tsushima.

Der Ronin-Entwickler Team Ninja hat kürzlich die Updates 1.02 und 1.03 veröffentlicht. Update 1.02, das am 29. März veröffentlicht wurde, behebt verschiedene Fehler. Die Patch Notes zeigen, dass ein Fehler behoben wurde, bei dem Gegner unbesiegbar wurden oder ihre Charaktermodelle oder Waffen verschwanden. Das Update behebt einen Fehler, bei dem Fähigkeiten oder Gadgets ohne Grund verloren gehen konnten. Diese Fehlerbehebung wird rückwirkend implementiert. Das bedeutet, dass diejenigen, die aufgrund dieses Fehlers freigeschaltete Gegenstände verloren haben, diese Gegenstände zurückerhalten, ohne eine neue Kampagne starten zu müssen. Angesichts der enormen Kraft einiger Waffen in Rise of the Ronin ist diese Korrektur äußerst wichtig.

Das bringen die neusten Updates für Rise of the Ronin mit sich

Am 4. April wurde das Update 1.03 veröffentlicht. Es enthält einige Änderungen, darunter die Behebung eines Fehlers, der den Spieler nach dem Verlassen des Mehrspielermodus aus einer bestimmten Region der offenen Welt ausgesperrt hat. Eine weitere wichtige Änderung in diesem Patch verhindert, dass das Gewehr des Spielers unbrauchbar wird, wenn er bestimmte Waffenwechsel vornimmt. Diese Fehlerbehebungen werden auch in den Speicherdateien der Spieler berücksichtigt, sobald das neueste Update installiert ist.

Nach dem Erfolg von Ghost of Tsushima im Jahr 2020 hat sich Rise of the Ronin als ein weiteres positiv aufgenommenes Samurai-Spiel erwiesen. Auch andere Spiele von Team Ninja, nämlich Nioh und Nioh 2, gehören zu dieser beliebten Nische. Möglicherweise wird das nächste große Ereignis für Fans dieses Genres das gerüchteweise angekündigte Ghost of Tsushima 2 sein.

Worum geht es im Spiel?

Rise of the Ronin ist ein kampfbasiertes Open-World-Action-RPG, das von Team Ninja entwickelt wurde. Die Handlung spielt im vom Krieg zerrütteten Japan des 19. Jahrhunderts. Rise of the Ronin versetzt dich in die japanische Bakumatsu-Zeit, nach 300 Jahren der tyrannischen Herrschaft des Tokugawa-Shogunats. Die Zeit der Bakumatsu läutet das Ende des Shogunats ein, wenn Osten und Westen aufeinandertreffen und eine neue Ära beginnt. Du wirst in einer offenen Welt wichtigen Personen begegnen, die die Geschichte beeinflussen, sowie einfachen Bürgern, die nach einem Licht in der Dunkelheit suchen. Du übernimmst die Rolle eines namenlosen Ronin, der in Zeiten des Krieges und politischen Aufruhrs seinen Weg finden muss. Die Ankunft der Schwarzen Schiffe im Jahr 1853 markiert einen Wendepunkt, als eine US-amerikanische Marineexpedition in Japan ankommt und das Land für den Rest der Welt öffnen möchte.