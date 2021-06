Ghost of Tsushima Fortsetzung soll noch dieses Jahr kommen

Ghost of Tsushima - (C) Sony, Sucker Punch

Fans von Ghost of Tsushima aufgepasst! Laut neusten Gerüchten befindet sich beim Entwickler Studio Sucker Punch eine Fortsetzung zu Sonys letztem Exklusivspiel für die PS4 in Entwicklung. Unter dem Namen Ghost of Ikishima soll es sich dabei um eine eigenständige Erweiterung des Spiels handeln.

Das Gerücht stammt dabei vom XboxEra Mitbegründer Shpeshal_Nick auf Twitter, der sich in der Vergangenheit schon als verlässliche Quelle herausgestellt hat. Die Aussage konnte in kürzester Zeit sehr viel an Aufmerksamkeit gewinnen, wodurch bereits mehrere Nachrichtenseiten davon berichteten.

Ghost of Tsushima: Fortsetzung oder DLC?

Der Leaker besteht dabei darauf, dass es sich bei der Ghost of Tsushima Fortsetzung um eine eigenständige Expansion handeln soll. Eine Erweiterung, die in der Größe ungefähr das selbe Ausmaß wie Uncharted: The Lost Legacy oder Spider-Man: Miles Morales haben soll. Ob dabei eine gänzlich neue Geschichte erzählt wird, oder die Handlung um den ,,Ghost“ Jin Sakai weitergeführt wird, ist allerdings nicht bekannt.

Auch wenn Shpeshal_Nick als verlässliche Quelle gelten kann, muss man die Meldung dennoch als das betrachten, was sie ist. Nämlich zum jetzigen Standpunkt lediglich ein Gerücht. Dennoch wirkt eine Fortsetzung zum Kassenschlager von Sony wie ein logischer Schritt. Auch eine Veröffentlichung im Jahr 2021 wäre gut möglich. Immerhin hat Sony neben heiß erwarteten Spielen wie Horizon: Forbidden West– wenn auch mit Fan-Shitstorm – in der zweiten Hälfte des Jahres nicht unbedingt viele zu bieten.

Eine Ghost of Tsushima Fortsetzung könnte eine entscheidende Rolle dabei spielen der Playstation eine erfolgreiche Weihnachtsaison zu verschaffen. Ob mit Ikishima aber tatsächlich noch Ende des Jahres eine selbstständige Erweiterung zu Sonys Exklusivspiel kommt, kann aber leider nur die Zukunft zeigen.