Leon S. Kennedy kehrt zurück: Cover-Leak bestätigt Fanliebling in Resident Evil Requiem

Resident-Evil-Fans hatten schon lange ein Bauchgefühl, jetzt ist es Gewissheit. Leon S. Kennedy ist in Resident Evil Requiem dabei, und die Bestätigung kommt nicht etwa über eine große Bühne, sondern über einen unerwarteten Leak: das offizielle Cover des Spiels.

Als am 09. Dezember der Preload der Standard Edition auf der PlayStation 5 freigeschaltet wurde, tauchte plötzlich neues Artwork auf. Darauf: ein gealterter, vom Regen durchnässter Leon, mit dem inzwischen ikonischen längeren Haar und dem ernsteren Look aus den neueren Resident Evil-Spielen. IGN hat die Echtheit des Covers inzwischen bestätigt. Damit steht fest: Der legendäre Protagonist aus Resident Evil 2, 4 und 6 spielt auch im neuen Teil eine Rolle.

Im Vordergrund des Covers befindet sich weiterhin die neue Hauptfigur Grace Ashcroft, eine FBI-Agentin, die mysteriöse Todesfälle in einem Hotel untersucht. Bislang drehte sich das komplette Marketing um Grace – Leons unerwartete Enthüllung sorgt daher für umso mehr Aufsehen.

Die Reaktionen der Community ließen nicht lange auf sich warten. Foren, soziale Medien und Kommentarspalten explodierten regelrecht. Viele Fans hatten bereits über Gastauftritte spekuliert, doch ein prominenter Auftritt auf dem Cover geht weit über einen Cameo hinaus.

Capcom wollte ursprünglich erst bei den Game Awards am 11. Dezember einen neuen Trailer präsentieren. Der Preload-Leak hat ihnen nun allerdings die Show ein wenig vorweggenommen und gleichzeitig für enorme Aufmerksamkeit gesorgt.

Welche Rolle Leon in Resident Evil Requiem genau einnimmt, ist noch ein Rätsel. Capcom hat bislang nur bestätigt, dass Grace Ashcroft in den Mittelpunkt rückt und der Titel ein stark erzählorientiertes Survival-Horror-Erlebnis für die aktuelle Konsolengeneration bieten soll. Requiem erscheint nächstes Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Ein neuer Showcase soll bereits bei den Game Awards für Klarheit sorgen.

Für Fans bedeutet das: Resident Evil Requiem wird nicht nur ein neuer Horrortrip mit einer frischen Protagonistin, sondern möglicherweise auch die nächste große Kapitel-Erweiterung rund um einen der beliebtesten Charaktere der gesamten Reihe.

