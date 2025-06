Resident Evil 9: Capcom erklärt überraschende Entscheidung gegen Leon als Hauptfigur

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Capcom hat auf einem offiziellen Spotlight-Event neue Details zu Resident Evil 9 (Resident Evil Requiem) enthüllt und dabei für hitzige Diskussionen gesorgt. Denn einer der bekanntesten Charaktere der Reihe, Leon S. Kennedy, wurde zwar erwähnt, ist aber NICHT der Hauptprotagonist im kommenden Teil. Stattdessen übernimmt FBI-Analystin Grace Ashcroft die zentrale Rolle.

Regisseur Koshi Nakanishi erklärt: „Unsere Grundidee für das Spiel war ’süchtig machende Angst‘. Leon ist dafür keine gute Wahl. Er würde nicht mal zusammenzucken, wenn ein Eimer umfällt.“ Eine klare Aussage, doch die Resident Evil-Community ist sich sicher: Ganz so einfach ist es nicht.

Werbung

Resident Evil (9) Requiem: Eine neue Heldin

Mit Grace Ashcroft bringt Capcom zum ersten Mal eine komplett neue Figur ins Resident-Evil-Hauptspiel. Die FBI-Agentin soll die emotionale Reaktion liefern, die Leon laut Capcom nicht mehr glaubwürdig darstellen kann. Schließlich hat er in vorherigen Teilen jede Form von Schrecken längst hinter sich gelassen. Das Spiel setzt laut den Entwicklern stark auf das Thema Angst als Gameplay-Element und dazu brauche man eine verwundbarere Hauptfigur.

Doch obwohl Capcom Leon aus der ersten Reihe schiebt, scheint sein Schatten größer denn je. In der Community glaubt fast niemand, dass Leon komplett gestrichen wurde. Auf Reddit schreiben mehrere User, dass Capcom hier bewusst mit Erwartungen spielt. Ein User fasst es treffend zusammen: „Sie sagen nur, dass er nicht gut zu Horror passt, das ist alles. Ich wette, er bekommt seine eigene Kampagne, so wie Chris in RE8.“

Auch andere verweisen auf einen bekannten Capcom-Trick: Leon wird öffentlich ausgeschlossen und am Ende überrascht er alle mit einem Auftritt. Immerhin wurde bereits bestätigt, dass es einen zweiten, bewaffneten Legacy-Charakter geben wird. Wer sollte das sonst sein, wenn nicht Leon? „Warum überhaupt Leon erwähnen, wenn er gar keine Rolle spielt? Das schreit nach Ablenkung“, so ein weiterer Kommentar. Nur ein guter Trick, um nicht alles vor dem Release auszuplaudern?

Werbung

Marketing oder echter Strategiewechsel?

Die Entscheidung gegen Leon als Hauptfigur wird von Capcom mit seiner zu großen Coolness begründet, doch Fans sehen darin eher einen geschickten Marketing-Move. Schon bei der Enthüllung des Spiels beim Summer Game Fest habe man mit Ankündigungen gespielt, die kurz darauf widerlegt wurden. Capcom lässt die Tür für Spekulationen offen und das scheint auch gewollt zu sein.

Gerüchte verdichten sich, dass Resident Evil 9 zwei Kampagnen bieten wird: eine mit Grace Ashcroft als zentraler Figur für die Schockmomente und eine mit Leon für die action-lastige Seite. Das würde sich mit den Aussagen von Geoff Keighley decken, der das Spiel als „Cinematic Action and Survival Horror“ beschreibt. Es kann sogar sein, dass die Leon-Kampagne in der Ego-Perspektive gespielt wird.

Für Fans wäre das die perfekte Lösung: neue Schrecken mit frischem Blick erleben und trotzdem nicht auf eine der beliebtesten Figuren der Serie verzichten.