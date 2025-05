Resident Evil 9 in der Third-Person spielen – kommt auch eine Ego-Perspektive?

Nachdem Capcom angeblich das Revelations-3-Projekt auf Eis gelegt hat, rückt Resident Evil 9 immer stärker in den Fokus der Fans. Nun sorgt ein neues Gerücht von Insider Dusk Golem (alias AestheticGamer) für Diskussionen in der Community: Laut seinen Informationen wird RE9 hauptsächlich in der Third-Person-Perspektive gespielt – doch es könnte zusätzlich eine optionale First-Person-Kamera geben.

Das Interessante daran: Dusk Golem betont ausdrücklich, dass Resident Evil 9 von Anfang an als Third-Person-Spiel konzipiert wurde. Intern sei das von Beginn an der Plan gewesen – was gut zu den letzten Remakes von Resident Evil 2 und 3 passt. Die Aussage dürfte viele Fans freuen, die sich nach der Ego-Perspektive von Resident Evil 7 und 8 wieder ein klassischeres Spielerlebnis wünschen.

„RE9 ist definitiv Third-Person. Das war von Anfang an so geplant. Ich habe aber Gerüchte gehört, dass es eine optionale First-Person-Kamera geben könnte – quasi ein umgekehrtes RE8 Gold. Aber das stammt nicht aus meiner Quelle“, so Dusk Golem auf X.com.

Was genau mit „umgekehrtem RE8 Gold“ gemeint ist? In der Gold Edition von Resident Evil Village wurde eine Third-Person-Option nachgereicht. Im Fall von RE9 wäre also die Ego-Perspektive optional, nicht umgekehrt. Ob Capcom tatsächlich an einem flexiblen Kamera-System arbeitet, ist bislang völlig offen – und wie der Insider selbst betont, stammt diese Info nicht von seinen üblichen, verlässlicheren Quellen.

Resident Evil 9: Third-Person-Comeback oder hybrider Ansatz?

Die Möglichkeit, zwischen First- und Third-Person zu wählen, wäre durchaus ein logischer Schritt. Capcom könnte damit beide Fanlager bedienen – jene, die seit RE7 den immersiven Ego-Stil mögen, und jene, die sich an der Schulterkamera der Remakes orientieren. Technisch hat Capcom bereits Erfahrung mit beiden Perspektiven gesammelt. Und dass RE8 später um eine neue Kamera erweitert wurde, zeigt, dass das Team offen für solche Optionen ist.

Was ebenfalls denkbar wäre: Ein Kamerawechsel, der in bestimmten Spielszenen vorgeschrieben ist – ähnlich wie in Resident Evil Village, wo Third-Person-Elemente im DLC erstmals ausprobiert wurden. Auch Resident Evil Survivor oder RE: Resistance hatten verschiedene Perspektiven, wenn auch spielerisch nicht immer überzeugend umgesetzt.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung zur Kameraperspektive in Resident Evil 9. Angeblich steht laut Dusk Golem fest: Das Spiel wird standardmäßig in Third-Person gespielt. Die First-Person-Option bleibt vorerst ein unbestätigtes Gerücht – aber eines, das durchaus ins moderne RE-Konzept passen würde.