Resident Evil 9: Teaser entfacht Hype vor erwarteter Enthüllung

Capcom bereitet offenbar die große Enthüllung von Resident Evil 9 vor, wobei neue Insider-Berichte und subtile Hinweise das Fan-Interesse erneut anheizen. Es ist fast vier Jahre her, seit Resident Evil Village erschien, und viele erwarten die nächste große Veröffentlichung der Reihe – zumal die Gerüchte um ein bevorstehendes PlayStation Showcase zunehmen.

Ein kürzliches Update von AestheticGamer aka Dusk Golem, einem gut vernetzten Insider, deutet darauf hin, dass Resident Evil 9 in der „nicht allzu fernen Zukunft“ enthüllt wird. Diese vage Formulierung auf X.com lässt Raum für Spekulationen, doch die Vergangenheit des Insiders, der mit vielen zuverlässigen Leaks in Verbindung gebracht wurde, verleiht dieser Aussage Glaubwürdigkeit. Es wäre nicht das erste Mal, dass Capcom große Ankündigungen mit Sony-Veranstaltungen synchronisiert – ähnliche Vorgehensweisen gab es bereits bei der Vorstellung von RE4 Remake und eben Village.

Resident Evil 9: Steht die Enthüllung kurz bevor?

Die Spannung rund um das Spiel wurde zusätzlich durch ein Video von Capcom angeheizt, das den Erfolg des Resident Evil 4 Remakes feierte. Am Ende des Videos bemerkten aufmerksame Fans subtile römische Zahlen – „IX“ – die geschickt in das Design der Dorfszenen integriert wurden. Diese Nachricht, die sich scheinbar nur als Dankeschön an die Fans tarnt, enthält Elemente, die auf einen klaren Teaser für Resident Evil 9 hinweisen könnten. In der Vergangenheit nutzte Capcom ähnliche visuelle Hinweise, wie beim RE Village, das das römische „VIII“ geschickt in sein Logo einbaute.

Letztes Jahr bestätigte Capcom beiläufig, dass die Entwicklung von Resident Evil 9 bereits in vollem Gange ist, und es wurde bekannt gegeben, dass Koshi Nakanishi, der Direktor von Resident Evil 7, für das Projekt zurückkehrt. Diese Nachricht gibt Anlass zu Spekulationen, dass das neunte Hauptspiel der Horror-Reihe wieder stärker auf die atmosphärische Horror-Ästhetik setzen könnte, die die Reihe mit RE7 erfolgreich neu definierte. Nakanishi selbst äußerte, dass es eine Herausforderung sei, den Nachfolger von RE7 zu schaffen, aber er ist zuversichtlich, dass das Team einen neuen, faszinierenden Weg gefunden hat.

Neue Features und ein offenes Ende?

Gerüchten zufolge könnte Resident Evil 9 sogar Open-World-Elemente integrieren, was das Spiel möglicherweise zu einem der umfassendsten der gesamten Reihe machen könnte. Diese Spekulationen stammen aus Quellen wie AestheticGamer, der bekannt dafür ist, frühzeitig Details zu verraten.

Parallel zu RE9 arbeitet Capcom Berichten zufolge an einem Remake von Resident Evil 0, das als nächstes großes Modernisierungsprojekt nach dem Erfolg des RE4 Remakes geplant ist. Während Capcom noch keine offiziellen Statements zu Resident Evil 9 abgegeben hat, scheinen die Hinweise darauf hindeuten, dass eine baldige Enthüllung bevorsteht. Ob beim nächsten PlayStation Showcase oder einer späteren Veranstaltung steht noch aus.