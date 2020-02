Resident Evil Netflix-Serie: Ausbruch des T-Virus in “Clearfield, MD”

Resident Evil kommt zu Netflix. Nach ersten Berichten vor einem Jahr über eine Netflix-Serie, die auf den klassischen Zombie-Spielen basiert, wurde eine Handlungsbeschreibung für die Serie auf der offiziellen Website des Streaming-Dienstes veröffentlicht.

RE hatte bereits viele Live-Action-Filme, die schnell und locker mit dem Quellmaterial gespielt haben, und es scheint, als würde sich die TV-Serie auch einige Freiheiten nehmen.

Die Beschreibung der Handlung wird bei der Suche nach Resident Evil auf der medienbezogenen Website von Netflix angezeigt, wie die Leute im Resident Evil-Wiki festgestellt haben. Der Name der Serie erscheint auch in der vollständigen Liste der von Netflix produzierten Shows auf derselben Seite. Die Serie ist für eine Staffel gelistet, aber alle zugehörigen Links führen Sie zu Fehlermeldungen.

It has finally been confirmed that a Netflix adaptation of Resident Evil is in the works. Attached is a description taken from Netflix's Media Center. See also a WaybackMachine archive of the search result we took a few minutes ago:https://t.co/sAtmqupwuV pic.twitter.com/wmPgoLtafI

