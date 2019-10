Resident Evil 3 Remake und mehr möglicherweise von Capcom angedeutet

Capcom

Nach der Veröffentlichung des Resident Evil 2-Remakes Anfang dieses Jahres haben sich die Fans gefragt, ob Resident Evil 3 eine ähnliche Behandlung erhalten wird. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Capcom deutet darauf hin, dass möglicherweise ein Resident Evil 3-Remake neben anderen Remakes und Revivals anderer klassischer Franchises in Arbeit ist.

Capcom hat kürzlich einen Bericht (Link: PDF) für das im März 2019 endende Geschäftsjahr veröffentlicht. In dem Bericht wird insbesondere auf den Erfolg einer Reihe von Titeln hingewiesen, darunter das Resident Evil 2-Remake. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Devil May Cry 5 die Serie “erfolgreich wiederhergestellt” hat. In Anbetracht dessen enthält die Folie “Wachstumsstrategie” des Unternehmens einen Aufzählungspunkt mit der Auflistung “Förderung der Nutzung ruhender OP und Remakes”.

Obwohl in dem Bericht kein Resident Evil 3-Remake ausdrücklich erwähnt wird, scheint dies die naheliegendste Wahl zu sein. Wie der Bericht hervorhob, verkaufte sich das RE2-Remake doch recht gut. Und dies ist die einzige Capcom-Franchise, die anscheinend mit dem Begriff „Remake“ in Verbindung gebracht wird. Wie wir kürzlich berichtet haben hat das Resident Evil-Franchise die 91-Millionen-Marke im Verkauf überschritten.

Die Tatsache, dass in dem Bericht angegeben wird, Capcom wolle auch andere Franchise-Unternehmen wiederbeleben, deutet jedoch auch auf mögliche Remakes hin. Immerhin hat Capcom eine ganze Reihe ruhender Franchise-Unternehmen.

Kein Resident Evil 3, sondern Dino Crisis in Arbeit?

Eine solche Möglichkeit ist ein Remake von Dino Crisis, dem auf Dinosauriern basierenden Survival-Horror-Spiel, das in die Fußstapfen von Resident Evil tritt. Das Geschrei nach einem solchen Remake ist anscheinend genug, dass sich einige Fans bereits in Unreal Engine 4 zu Eigen gemacht haben. Bisweilen hat der japansiche Spielemacher das Projekt noch nicht gestoppt. Wenn man selbst ein Dino Crisis in Arbeit hätte, würde das aber bald passieren. Mal sehen. Wir würden es feiern.

Egal, welches Spiel oder welche Spiele Capcom plant, es ist großartig zu sehen, dass sich das Unternehmen erneut mit klassischen Franchises befasst. Es befindet sich in einer der wohl größten Sammlungen von Kult-IPs im Gaming-Bereich und es ist höchste Zeit, dass einige davon wieder in den Fokus rücken. Egal was Capcom macht: Unseren Segen habt ihr!