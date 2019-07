Share on Facebook

Dino Crisis Fans, hier ist etwas Besonderes für euch. Team Arklay arbeitet derzeit an einem Fan-Remake des ersten Dino Crisis-Spiels in Unreal Engine 4. Wie bei allen solchen Fan-Remakes wird dieses Dino Crisis-Remake einmal kostenlos zur Verfügung gestellt – und falls es jemals einen spielbaren Zustand erreicht.

Team Arklay hat das erste Alpha-Gameplay-Material veröffentlicht, das einige der Umgebungen des Spiels in Unreal Engine 4 zeigt. Diese Umgebungen wurden überarbeitet, um die Vorteile von Epics Engine zu nutzen und absolut umwerfend auszusehen.

Jetzt weiß ich nicht, ob das Team die Charaktere des Spiels und alle darin vorgestellten Dinosaurier neu gestalten wird. Das Team hat noch keine zusätzlichen Details bekannt gegeben, so dass es möglicherweise nur die Umgebungen des Spiels in der Engine neu erstellt. Ich weiß auch nicht, ob dieses Projekt jemals abgeschlossen wird, wenn das Team ein korrektes Remake anbieten möchte. Also Charaktere und Dinosaurier reinzustellen.

Dennoch, und da Capcom kein Interesse an einem Remake des ersten Dino Crisis-Spiels gezeigt hat, finde ich dieses Projekt ziemlich interessant. Das erste Material im Spiel sieht süß aus, also hoffentlich kann das Team etwas wirklich Cooles liefern.

Wir hoffen, dass Capcom dieses Fanprojekt nicht beendet!