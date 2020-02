Resident Evil 3: Gameplay-Video, Mechaniken und mehr neue Details veröffentlicht

Resident Evil 3 - (C) Capcom

Resident Evil 3 wird in ungefähr anderhalb Monaten erscheinen und Capcom hat eine Menge neuer Details über das Remake verkündet. PlayStation Access, der offizielle YouTube-Kanal von PS-UK, hat ein Video hochgeladen, und es gibt einiges Neues zu entdecken.

Für den Anfang sieht Nemesis nun viel erschreckender aus, als je zuvor. Er ist schenll und groß, er hat einen Tentakelangriff, mit den er versucht deinen Spielcharakter von der Entfernung an sich zu ihn und er springt herum und blockiert deinen Weg.

Weiteres werden im Video einige Spielmechaniken detailliert beschrieben. Das Kombinieren von Schießpulver mit Munition erfordert kein Nachladewerkzeug, wie im Original, was bedeutet, dass man keinen zusätzlichen Inventarplatz opfern muss. Es sieht sogar genau so aus wie in Resident Evil 2 Remake, dass letztes Jahr unheimlich gut angekommen ist bei der Community. Das Ausweichmanöver kehrt ebenfalls zurück (in Zeitlupe). Es gibt auch Gegenstände die man benutzen kann um Feinden, die sich in der Nähe befinden, Schaden zuzufügen, indem man sie abschießt, wie explodierende Fässer.

Resident Evil 3 Remake erscheint am 3. April 2020 für PS4, Xbox One und PC. Eine Demo-Version ist bestätigt, allerdings noch eine konkreten Release-Termin.