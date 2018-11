Resident Evil 2 Remake erscheint in zwei Monaten auf dem Markt und während Capcom eifrig am beenden der Entwicklung ist, sickern weitere Informationen durch. So auch Informationen bzgl. „hinter den Kulissen“.

Vor kurzem gab es eine Sendung des japanischen Fernsehsenders NHK im Capcom-Hauptsitz, via Twitter von Alex Aniel mit der Welt mitgeteilt. In dieser Sendung gab Capcom bekannt, dass in der Höchstzeit mindestens 800 Personen an Resident Evil 2 Remake gearbeitet haben. Die Zahl umfasst Programmierer, Grafiker, Mo-Cap Mitglieder, usw.

Die Zahl übersteigt bisherige Capcom-Entwicklungen wie Resident Evil 6. Dabei kamen höchstens 600 Entwickler gleichzeitig zum Einsatz. Wenn man bedenkt wie „massiv“ der Teil jedoch war (3 Story-Kampagnen) steigt unserere Erwartung an Resident Evil 2 Remake nochmals!

Resident Evil 2 Remake verwendet die hauseigene RE-Engine, die umwerfend aussieht. Das Ergebnis der Entwicklung können wir am 25. Januar 2019 sehen.

