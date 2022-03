Resident Evil-Next-Gen-Upgrades: Physische Versionen für PS5 und Xbox Series X/S kommen nicht

Wird es physische Veröffentlichungen von Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake und Resident Evil 7, nach den Next-Gen-Updates, für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S geben? Nein. Die klare Antwort kam von Capcom, dem Entwickler und Publisher der Spiele, selbst.

Anfang dieses Monats bestätigte Capcom, dass Resident Evil 7 und die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 später in diesem Jahr für PS5 und Xbox Series X/S mit mehreren visuellen und Leistungsverbesserungen erscheinen würden. Nun hat sich Capcom wieder gemeldet, um einige Details zu enthüllen.

In einer kürzlich erschienenen Reihe von Tweets wiederholte der Entwickler einige bereits bekannte Details und erklärte erneut, dass alle Spielstände der 3 Spiele von der PS4 und Xbox One auf die PS5 bzw. Xbox Series X/S übertragen werden. Separat erworbene DLCs und DLCs, die in Resident Evil 7 Gold Edition enthalten sind, werden ebenfalls übertragen.

Wenn man eine physische Kopie der Spiele auf Konsolen der vorherigen Generation hat, kann man auf eine digitale Version der aktuellen Generation upgraden – obwohl Ihre Konsole dafür natürlich ein Laufwerk benötigt. Spieler die eine PS5 Digital Edition oder eine Xbox Series S besitzen, haben Pech.

Capcom schreibt dazu auf Twitter: “Spieler, die die physische Edition von RE2, 3 und/oder 7 besitzen, können ohne zusätzliche Kosten über ein digitales Upgrade von PS4 auf PS5 oder Xbox Smart Delivery upgraden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Konsole ein Laufwerk benötigt, um die physischen Editionen dieser Spiele weiterhin nutzen zu können.”

Unterdessen bestätigt Capcom, dass es derzeit auch keine Pläne für eine physische Veröffentlichung von Resident Evil 2, 3 und 7 für Konsolen der aktuellen Generation gibt. Ob sich diese Pläne später ändern, bleibt abzuwarten, aber so wie es derzeit aussieht, werden die drei Spiele, wenn sie später in diesem Jahr auf PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, nur digital verfügbar sein.

Next-gen physical editions aren't planned right now, but all three game will be available digitally on PS5 and Xbox Series X|S. As noted above, PS4 and Xbox One discs, and all PS4 and Xbox One digital editions of the game, will also be eligible for an upgrade.

— Resident Evil (@RE_Games) March 25, 2022