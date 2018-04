Koei Tecmo kündigte an, dass Nobunaga’s Ambition: Taishi am 8. Juni in Europa für PC und PlayStation 4 erscheinen wird. Release in Japan war bereits im November 2017.

Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der Serie bleibt Nobunaga’s Ambition: Taishi dem historischen Simulations-Gameplay des langlaufenden Franchise treu; damit können die Spieler einige der epischsten Schlachten und bemerkenswerten Ereignisse der Sengoku-Ära in Japan erleben. Die Sengoku-Ära war eine Zeit, in der regionale Lords hart um die Vorherrschaft kämpften und um die Länder zu vereinigen. Die Spieler müssen eine große Bandbreite an taktischen Möglichkeiten ausschöpfen, um neue Strategien zu entwickeln und die Oberhand im Kampf zu gewinnen. Die Strategien konzentrieren sich nicht nur auf die militärischen Kampagnen, sondern auch auf die Verwaltung der Produktionsanlagen und Handelswege, um das Territorium kontinuierlich zu erweitern und die Stärke der Armee zu erhöhen.

