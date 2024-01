Fate/Samurai Remnant Demo jetzt auf allen Plattformen

Koei Tecmo und gab bekannt, dass heute eine kostenlose Demoversion von Fate/Samurai Remnant für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam veröffentlicht wurde. So können Spieler den Titel einmal antesten, denn im Februar wird es schon den ersten DLC zum Spiel geben.

Der Titel erhielt durchweg gute Kritiken und auf Metacritic hat das Spiel eine Bewertung von rund 80 Punkten. In der Fate/Samurai Remnant Demo haben Spieler die Möglichkeit, sich den Ursprüngen des Gralskriegs im Japan der Edo-Zeit anzuschließen. Die aufregende Demoversion nimmt die Spieler mit auf eine Reise, die mit der Begegnung zwischen dem Protagonisten Miyamoto Iori und seinem Servant Saber beginnt und sich bis zu ihrem ersten Kampf gegen Rider und Lancer erstreckt. Dabei bietet sie nicht nur packende Action, sondern ermöglicht auch die Erkundung der malerischen Stadt Asakusa. Egal ob langjähriger Fate-Fan oder Neueinsteiger – dieses Spiel verspricht für jeden etwas. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Speicherdaten aus der Fate/Samurai Remnant DEMO in die Vollversion zu übertragen.

Wie schon erwähnt, wird im Februar ein DLC mit dem Titel “Record’s Fragment: Keian Command Championship” veröffentlicht. In diesem Zusatzinhalt beschwört der Boss von Babyloni-ya Masters und Servants in eine geheimnisvolle Arena, um unvermittelt den Beginn der Keian Command Championship anzukündigen, ohne dabei auf weitere Details einzugehen. Was mag seine Absicht sein? Das Rätselhafte Turnier beginnt ab sofort!

Fate/Samurai Remnant ist bereits erhältlich.