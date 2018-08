Gleich zum Start wird Red Dead Redemption 2 die neuesten High-End-Konsolen von Sony und Microsoft, die PlayStation 4 PRO und die Xbox One X, unterstützen. Damit dürfen wir uns auf echtes 4K im Wilden Westen freuen!

Nachdem der Gameplay-Trailer in 4K aufgenommen wurde – und eine PC-Version von RDR2 derzeit nicht in Aussicht ist – durfte man schon annehmen, dass der Rockstar-Titel die technischverbesserten Spiele-Konsolen unterstützen wird. PlayStation hat dies auf ihrem YouTube-Kanal sowie im PlayStation-Blog bestätigt (Quelle: USgamer). Im Microsoft-Store wird bestätigt, dass der Action-Titel Xbox One Enhanced, mit 4K Ultra HD und HDR unterstützt wird. Also die volle Grafik-Power!

Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober weltweit für PlayStation 4 (PRO) und Xbox One (X) veröffentlicht!