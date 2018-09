Als Rockstar letzten Monat den ersten echten Gameplay-Trailer zu Red Dead Redemption 2 herausgebracht hat, war eines der Dinge, die dem Entwickler wirklich wichtig waren, die Darstelung der lebendigen, interaktiven und sehr detaillierten Spielewelt. Das scheint defintiv das große Thema zu sein, welches Rockstar vermitteln möchte.

In einem Interview mit Hollywood Reporter hat kürzlich Aaron Garbut, Art-Director von Rockstar North, über die Welt, die der Entwickler in Red Dead Redemption 2 präsentiert, gesprochen. Dabei berichtete er über ein zusammenhängendes und gefühlvolles miteinander, zwischen Spielewelt und Storyline.

„Wir versuchen, eine Welt zu schaffen, in der alles zusammenhängt, so dass sowohl die Handlungen des Spielers als auch die Art und Weise, wie die Welt auf deine Handlungen reagiert, gleichgültig sind, egal was du tust oder wo du es machst“, fuhr er fort. „Es ist hartnäckig und lebendig, aber auch bewusster und intimer in einer Art und Weise, die für eine Welt Sinn macht, in der man sich immer noch hauptsächlich zu Pferd oder zu Fuß fortbewegt. Sie können Geschichten mit einem Barmann in einem Saloon austauschen, sich mit einem örtlichen Gesetzeshüter austoben, einen Zug entführen oder einfach durch die Schubladen eines alten Gehöfts stöbern, in der Hoffnung Geld oder einfach etwas zu essen zu finden, um der Bande beim Überleben zu helfen – und nahtlos Übergang zwischen diesen Dingen auf eine Art und Weise, die sowohl Spaß machen als auch mit Arthur als Charakter übereinstimmen.“