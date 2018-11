Die Red Dead Online-Beta, der Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2, wird im Laufe der Woche gestartet. Wer die „teuerste Edition“ besitzt, der darf zuerst.

Die Red Dead Online-Beta belohnt die ersten Gamer von Red Dead Redemption 2, indem sie ihnen einen Vorsprung verschafft, bevor alle anderen am Freitag kostenlos starten. Ultimate Edition-Besitzer dürfen bereits ab morgen, Dienstag, 27. November, ab 14:30 (MEZ) ran!

RDR2-Gamer ab dem ersten Tag, also dem 26. Oktober, dürfen am Mittwoch, 28. November, nach Rockstar-Daten, spielen. Gamer die zwischen dem 26. und 29. Oktober eingestiegen sind, und von Rockstar erfasst wurden, dürfen ab Donnerstag zocken. Ab dem 30. November sind dann alle Spieler von Red Dead Redemption 2 berechtigt einzusteigen.

32 Spieler in einer Instanz

Rockstar Games hat noch nicht alle verschiedenen Multiplayer-Modis in Red Dead Online aufgelistet, aber wir kennen einige Fakten. So dürfen zum Start weg 32 Spieler gleichzeitig in einer Instanz gemeinsam spielen, die Anzahl soll sich später erhöhen. Aber auch allein wird es einiges in Red Dead Online zu erleben geben. Als Spieler kann man jagen, fischen und ein Lager anlegen und natürlich alle Orte auf der Karte besuchen, die man auch schon aus dem Singleplayer-Modus kennt.

Man kann gemeinsam, oder auch alleine, gegnerische Gangs und deren Verstecke angreifen sowie andere Mitspieler in spontanen Kämpfen herausfordern. Über einen „geplanten Battle-Royale-Modus“ haben wir derzeit keine fundierten Kenntnisse, das Gerücht ist jedoch im Umlauf.

Wenn man die Erfolge und Trophäen in Red Dead Redemption 2 betrachtet, können wir sehen, dass Spieler für die Bildung einer hartnäckigen Posse belohnt werden, ähnlich wie GTA Online-Gangs. Es gibt auch Free Roam-Events, ähnlich wie bei GTA Online, wo alle 30 Minuten Veranstaltungen in der Welt beginnen. Diese kann man ignorieren, wenn man möchte, oder sich mit anderen Spielern verbinden.

