Ratchet & Clank: Rift Apart Vorbesteller Bonus Retro Rüstung

Erst vor kurzem wurde das Release Datum zu Ratchet & Clank: Rift Apart veröffentlicht und nun auch der Vorbesteller Bonus. Wer sich das Game also jetzt schon bestellt, erhält die Carbonox Rüstung aus Ratchet & Clank: Going Commando (2003) in Game als Bonus. In einem Tweet auf der offiziellen PlayStation Twitter Seite, wurde das bekannt gegeben mit dem Titel „2003 sah nie besser aus!“

Ratchet & Clank: Rift Apart Vorbesteller Bonus und Deluxe Edition

Folgt man dem Link der dem Tweet angefügt wurde, landet man auf der Seite des PlayStation Blogs. Dort wird der Ratchet & Clank: Rift Apart Vorbesteller Bonus nochmal genau erklärt und in schönen Pressebildern gezeigt. Man sieht ganz klar, dass die Rüstung, die Texturen und Lichteffekte auf der neuen Generation der PlayStation einfach traumhaft aussieht.

In der Deluxe Edition erwartet einen noch mehr als nur die Carbonox Rüstung. Die enthält zusätzlichen Ingame Content, wie Sticker für den Foto Modus und auch einen Soundtrack. Rift Apart wird aller Voraussicht nach zeigen, was wirklich möglich ist auf der PS5, wenn ein Entwickler Studio sich das Ziel setzt Maßstäbe zu setzen. Ob sie das erreichen werden, bleibt noch offen. Die ersten Bilder sind aber vielversprechend.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11 Juni und wer jetzt bestellt kann sich die Carbonox Rüstung, sichern.