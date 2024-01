Rainbow Six: Siege – Was Mozzie so besonders macht!

Knapp fünf Jahre ist es schon her, also Ubisoft mit Operation „Burnt Horizon“ eine weitere der zahlreichen Seasons eingeleitet hat. Eine neue Map und zwei neue Operator betraten damals das Spiel und haben, das kann man mittlerweile sagen, ihren Stempel hinterlassen. Vor allem Mozzie hat das Verteidiger-Spiel in Rainbow Six: Siege mit seinem Gadget, dem Pest Launcher, nachhaltig verändert. Angreifer können nicht mehr nach Belieben mit ihrer Drohne einfach hin- und herfahren, ohne Gefahr zu laufen, sie zu verlieren. Wobei „Verlieren“ hier wohl der falsche Begriff ist. Vielmehr überlässt man sie dem Gegner, welcher dann den Spieß umdrehen kann und die zuvor noch eigene Drohne gegen einen verwendet.

Rainbow Six: Siege – Wer ist Mozzie überhaupt?

Erst einmal ein kleiner Überblick:

2 Speed / 2 Armor

Commando 9 / P10 Roni

SDP 9 mm

Stacheldraht / C4

Pest Launcher

Mozzie hat seit seinem Release so einigen Änderungen durchmachen müssen. Seine Waffen wurden sowohl generfed als auch gebufft, die Shotgun als Secondary Weapon wurde ihm genommen und auch seine Spezialfähigkeit, die Pest Launcher, wurden hin und wieder in ihrer Range etwas angepasst. Mittlerweile würde wohl der Großteil der Siege-Community Mozzie als ziemlich balanced bezeichnen. Das erkennt auch daran, dass Ubisoft sich in Sachen Patches bei Mozzie in jüngster Vergangenheit eher zurückhält.

Kann Mozzie Sinn ergeben?

Obwohl Mozzie in Rainbow Six: Siege generell als guter Operator gilt, wird er immer häufiger durch anderen Operator ersetzt. Woran liegt das? Nun ja, zum größten Teil an seiner Fähigkeit. Zwar kann es sehr praktisch sein, die gegnerische Drohne zu gewinnen und diese zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen, allerdings muss der Gegner seine Drohne dafür erst einmal in deine Falle fahren. Man ist als Mozzie-Spieler gewissermaßen auf das „Versagen“ seiner Gegner angewiesen, um einen wirklichen Beitrag zum Match leisten zu können. Verfängt sich allerdings keine Drohne in deiner Falle, bist du mehr oder weniger nutzlos und hast nur noch deine eigene Waffe, mit der du Schaden anrichten kannst.

Angesichts dessen greifen einige Spieler eher zu pragmatischeren Operatoren wie Mute oder Valkyrie, da diese häufig als sicheres Pferd gelten und mit ihren Fähigkeiten dem Team definitiv erst einmal helfen. Das soll allerdings nicht heißen, dass Mozzie kein sinnvoller Operator sein kann. Er bringt mit seiner P10 Roni eine starke Primärwaffe mit sich und kann auch mit seinem C4 für eine Menge Chaos sorgen.

Wie können die Pest Launcher von Mozzie in Rainbow Six: Siege gekontert werden

Auf den ersten Blick scheint es so, als hätten die Pest Launcher von Mozzie ganz viele Kontermöglichkeiten. Und streng genommen ist dem auch so. Sie können einfach per Waffe abgeschossen, mit einer EMP deaktiviert oder auch einer Twitch-Drohne zerstört werden. Gadgets wie Granaten oder Breaching Charges sind ebenfalls Möglichkeiten, jedoch werden diese eher für andere Spielsituationen benötigt. Die wohl größte Schwierigkeit ist gar nicht das Zerstören selbst, sondern die Pest Launcher erst einmal aufzuspüren. Da man mit seiner Drohne nicht zu nah an die Falle fahren darf, gestaltet sich das als äußerst schwierig. Nicht selten kommt es vor, dass man die Falle erst sieht, sobald man sich schon in ihrer verfangen hat.

Und nun?

Abschließend lässt sich also sagen, dass Mozzie dem Verteidiger-Spiel in Rainbow Six: Siege definitiv gutgetan hat. Mit ihm lassen sich so einige Strategien und Taktiken umsetzen, die vorher nicht möglich waren. Allerdings ist bei ihm eine gewisse Spielerfahrung vonnöten, um das Gadget effektiv nutzen zu können. Und auch wenn man seine Pest Launcher gut platziert hat, ist das immer noch keine Garantie, die Runde entscheiden mitzubeeinflussen.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.