Rainbow Six Invitational 2022: Final Stage Trailer veröffentlicht

Rainbow Six Invitational 2022 - (C) Ubisoft

Ubisoft gab heute bekannt, dass ab sofort der Trailer zur Final Stage des 2022 Six Invitationals für Rainbow Six Siege verfügbar ist.

Nach einer Woche nervenzerreißender Matches sind nur noch sechs Team übrig, welche die Hoffnung haben, den begehrten Hammer in den Händen halten zu dürfen.

Am 18. Februar starten die letzten drei Tage des Wettbewerbs, dort wird ein neues Team als World Champion gekrönt. Währenddessen werden langerwartete Neuigkeiten zu der Zukunft von Rainbow Six Siege und der ESport-Szene während des Year 7 Roadmap-Reveals am 20. Februar bekannt gegeben.

Die letzten drei Tagen des Wettbewerbs, inklusive der neuen Season und weiterer Neuigkeiten, vom 18. bis zum 20. Februar, können live auf Twitch , YouTube und auf Social Media unter Twitter/R6esports verfolgt werden.

Quelle: Pressemitteilung