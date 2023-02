Puzzling Places (PS VR2) – Game Review

Es sind Puzzles, what else?

Also wenn man den Titel Puzzling Places liest, sollte man sich wirklich nicht mehr erwarten als es dann ist. Ein Puzzle Spiel. In diesem Fall eines für die VR Brille. Daher wird diese Review relativ kurz und knackig ausfallen. Aber ich kann euch sagen, dass dieses Game in seinem Genre aber alles richtig macht. Ich bin überrascht und entspannt während meines Tests raus gegangen.

Puzzling Places: 3D Puzzles in VR – Game Review

Es steht da so schön auf dem Schirm des Screenshots. “Das ist eine gute Wahl!” Und in dem Puzzle Genre trifft dies auch auf das Spiel zu. Wenn man gerne Puzzles löst (und das tue ich zwischendurch doch auch gerne) dann ist dies eine sehr interessante Ergänzung. Anstelle des altbekannten Jigsaw Puzzles mit 10000 Teilen welches man auf dem Küchentisch ausbreitet und für 3 Wochen nicht dort essen kann, haben langsam auch 3D Puzzles ihren Weg in die Wohnungen der Menschen gefunden.

Nun haben wir hier ein 3D Puzzle in einer digitalen Welt. Streng genommen haben wir hier etliche 3D Puzzles in einer digitalen Welt von Orten aus der realen Welt. Das verleiht Puzzling Places seinen besonderen Charme. Nicht nur sind dies detaillierte 3D Modelle von realen Orten, sondern wie in meinem getesteten Beispiel, sogar Szenarien wie die weihnachtliche Stimmung in Baltimore (USA). Und das Endergebnis sah wirklich schön weihnachtlich aus.

Nicht nur Places! Unbegrenzte Möglichkeiten – Game Review

Breits jetzt zeichnet sich etwas ab, dass ich als die größte Stärke von Puzzling Places sehe. Die schier endlosen Möglichkeiten dieses Spiel zu erweitern. Denn es startet bereits mit 12 Add-Ons von verschiedenen Zusatz-Puzzlen. Und hier findet sich von Gruselhäusern, Kathedralen, Schlössern, Innenräumen, historischen Artefakten und auch Fahrzeugen eine ganze Bandbreite an verschiedenen Dingen. Dieses Game hat streng genommen nur die Fantasie als Grenze.

Denn warum sollten die Entwickler hier aufhören? Warum nicht auch fiktive Orte nachbauen. Wie Hogwarts? The Red Keep aus Game of Thrones oder ebenso Winterfell. Zwei wunderschöne Orte, welche in einem 3D Puzzle sicher cool zu bauen und entdecken sind. Nachdem Fahrzeuge zusammengebaut werden können, warum nicht auch Figuren? Es ist wirklich ein Spiel welches so gesehen kein Ende hat wenn es um Erweiterungen geht.

Fazit zu Puzzling Places – Game Review

Wie bereits angekündigt, war dies ein kurzes Review. Denn so vielschichtig ist das Spiel nicht. Puzzling Places ist genau das was der Name verspricht. Ein Puzzle Spiel von Orten und das in 3D. In der Perspektive durch dei PlayStation VR2 sieht das Spiel einfach großartig aus in seinem Genre. Die Details an den Objekten sind gut ausgearbeitet und wenn man sich diese aus der Nähe ansieht, hat man wirklich schöne “Bauwerke” in den Händen. Und wo ich gerade von Händen spreche. Die Steuerung im Spiel ist zwar absolut simpel, in dem Sinne dass man greifen und drehen kann. Aber dies funktioniert flüssig und entsprechend unkompliziert. Es gibt faktisch keinen Winkel aus dem man sich ein Objekt nicht ansehen kann. Wenn ihr gerne Puzzlet wäre das ein günstiges Spiel für eure VR Brille.

Review Wertung

10 SCORE Bedenkt bitte dass dies ein Puzzle Spiel ist. Und auf dieser Ebene macht es einfach alles richtig. keine Frage. Hier gibt es Nichts zu kritisieren in diesem Genre. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 9 Gameplay 10 Motivation 10 Steuerung 10

