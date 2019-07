Share on Facebook

Die Streamerin „Avori“ zeigt auf ihrem YouTube-Channel wie man die Benzinkanister, die eigentlich zum Nachfüllen von Fahrzeugen in PUBG da sind, richtig verwendet. Um zu fraggen.

Ob man hunderte oder tausende Spielstunden in PlayerUnknown’s Battlegrounds hat – oder nicht – ist egal. Die Alternative zum Fraggen des Gegenspielers: Man zündet die Benzinkanister an und holt sich so seine „Beute“.

Das kreative Video zeigt uns unterschiedliche Szenarien, wie man auch „um die Ecke“ seine Gegner im Battle Royale-Titel überlebt.

PUBG erschien im März 2017 in Early Access auf Steam. Es folgte eine Xbox-Preview-Version für Xbox One/Xbox One X und eine PS4-Version. Die mobile Variante des Spiels überzeugt Millionen von Spieler weltweit.