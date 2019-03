Wie der Entwickler PUBG Corp./Bluehole angekündigt hat, wird man die erste Map von PlayerUnknown’s Battlegrounds, Erangel, überarbeiten. Im ersten Schritt wird man neue Gebäude und Gebäudegruppen hinzufügen, allerdings ist dies nur einer von mehreren Schritten.

Vor allem die Verteilung des Loot’s auf der Map ist für den Entwickler wichtig. So möchte man auch hierzu neue Wege gehen und einiges ausprobieren. Den meisten Loot gibt es in den größeren Städten wie Georgepol, Yasnaya Polyana, Pochinki und Novorepnoye sowie in der besonders heißen Sosnovka Military Base. Heiß deshalb, weil man dort nie alleine ist. So wie auch in der Mitte der Karte (School). Eine geniale Übersichtskarte findet ihr auf www.pubgmap.io!

Momentan ist der Plan, dass man alle Änderungen sorgfältig testen möchte, bis man an einem Punkt angekommen ist, der sich gut anfühlt. Die ersten Tests sollen bereits in einigen Wochens starten. Einen genauen Termin gibt man noch nicht an.

Erangel erschien als erste – und einzige – Map zum Start von PUBG im März 2017 auf Steam. Es folgten drei weitere Maps: Miramar, Sanhok und Vikendi.