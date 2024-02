PS5 Slim: Für begrenzte Zeit im Sonderangebot – 75 Euro sparen!

Freudige Nachrichten für Gaming-Enthusiasten: Die PlayStation 5 (PS5 Slim) ist ab sofort und nur bis zum 25. Februar 2024 zu einem vergünstigten Preis erhältlich! Statt des regulären Herstellerpreises von 549,99 Euro kannst du die Konsole jetzt für nur 474,99 Euro u.a. auf “direct.playstation.com” erwerben. Dieses Angebot gilt sowohl in Deutschland als auch in Österreich!

Im stationären Handel gibt es die PS5 ebenfalls zu einem reduzierten Preis. Die Aktion endet dort am 29. Februar 2024, und wie immer gilt: Nur solange der Vorrat reicht. Die tatsächlichen Preise können variieren und werden von den Handelspartnern festgelegt.

Einige der teilnehmenden Handelspartner in Deutschland sind:

Otto

Amazon

Expert

Gamestop

Müller

Media Markt & Saturn

Ursprünglicher Artikel vom 13. Februar 2024:

Schnapp dir eine PS5 Slim: Sony senkt Preise in Europa

Sony überrascht die Gaming-Community mit beeindruckenden Preis-Rabatten für die PlayStation 5 Slim (PS5 Slim) in verschiedenen Teilen Europas.

Wo gibt es die PS5 Slim aktuell billiger? In Italien hat der Technologiegigant den Preis der PS5 Slim Standard Edition-Konsole vorübergehend um satte 75€ reduziert. Ursprünglich für 549,99€ im November 2023 auf den Markt gekommen, kannst du sie jetzt bis zum 25. Februar für nur 474,00€ bei ausgewählten Händlern wie Amazon und GameStop in Italien ergattern.

In Deutschland/Österreich sieht man davon noch nichts: Die PS5 Slim mit Laufwerk kostet auf Amazon.de* aktuell 548,57 Euro, während die Digital Edition für 453,77 Euro zu haben ist.

Warum senkt Sony den Preis der PS5 Slim gerade jetzt?

Diese drastischen Preisnachlässe könnten darauf hindeuten, dass Sony in seinem laufenden Geschäftsjahr, das im März endet, beeindruckende 25 Millionen PS5-Konsolen ausliefern möchte. Eine Zahl, die, wenn erreicht, einen beeindruckenden 25 Jahre alten Konsolenverkaufsrekord brechen würde – ursprünglich aufgestellt durch die erste PlayStation, die in 12 Monaten 22,6 Millionen Einheiten verkaufte. Vielleicht ist es auch ein taktischer Zug. Rund um die Spekulationen und Gerüchte über Neuausrichtung der Marke Xbox.

Wie oft wurde die PlayStation 5 bisher verkauft? Die Erfolgsgeschichte der PS5 setzt sich fort, da Sony im Dezember 2023 die beeindruckende 50-Millionen-Marke durchbrochen hat. Aktuelle Schätzungen zeigen, dass bis Anfang Februar bereits 53,8 Millionen PS5-Konsolen über die Ladentheken gewandert sind. Im Vergleich dazu hat die Nintendo Switch seit März 2017 rund 137,4 Millionen Einheiten verkauft.

Die Xbox Series X/S, die zur gleichen Zeit wie die PS5 auf den Markt kam, liegt mit 27,37 Millionen verkauften Einheiten etwas hinterher. Damit konnte Sony seinen Vorsprung auf Microsoft bisher “verdoppeln”. Eine große Sache ist das freilich nicht. Der PC-Markt wird von Microsoft gleichzeitig bedient, was soviel heißt wie das exklusive Spiele auch am selben Tag für Windows erscheinen.

Eine Preissenkung für die PS5 Slim in den nächsten Tagen auch in Deutschland/Österreich dürfte also durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Solltest du also überlegen, dir eine schlanke PlayStation 5-Konsole zu holen, dann warte noch ein paar Tage (oder Stunden) damit.