PS5 Slim – Erste Bilder sind angeblich aufgetaucht

Angebliche Fotos zeigen erste Bilder zu Sonys PS5 Slim. Doch unterscheidet sich die neue Version wirklich so sehr von ihrer Ursprungsfassung

Insider berichten seit Monaten, dass die beiden großen Publisher Sony und Microsoft an einer neuen Version ihrer aktuellen Konsolengenerationen arbeiten. Wir berichteten davon in den vergangenen Monaten sehr ausführlich. Zuletzt wurde vermutet, dass eine etwaige Ankündigung der schmaleren Konsolen noch im Juli passieren sollte. Auch wenn dies nicht geschah, kursieren derzeit Fotos im Internet, die angeblich jene neue PS5 Slim darstellen soll.

Auch wenn es sich dabei bisher nicht um bestätigte Bilder handelt. Sony schwieg bislang zu dem aufgetauchten Material, das auf diversen Social-Media-Profilen geteilt und von noch mehr Nachrichtenoutlets aufgegriffen wurde. Die ersten Bilder sehen jedoch realistisch genug aus, dass es sich bei dem Leak tatsächlich um erstes Material der PS5 Slim handeln könnte. Seht selbst:

Here's the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) "Slim" pic.twitter.com/234PcjEVgc — Andrew Marmo (@the_marmolade) August 11, 2023

PS5 Slim – doch nicht abgespeckter?

Das Design erinnert dabei stark an die Ursprungsfassung der Konsole. Unterscheidet sich jedoch in der weißen Außenhülle. So führten zwei diagonal verlaufende Einkerbungen an den jeweiligen Seiten der Konsole entlang, die der vermeintlichen Konsole mehr Dynamik verpassen. Auf Twitter kursiert indes auch ein Video – das leider schon entfernt wurde – in dem die Konsole in noch größerem Maße beleuchtet wird.

Hier stach besonders heraus, dass sich die Konsole in ihrer Größe nicht drastisch von der originalen Playstation 5 unterscheidet. So wirkt die abgespeckte Version lediglich ein wenig kleiner als ihre ursprüngliche Fassung. Genaue Maße lassen sich dem kurzen Leak natürlich nicht entnehmen. Des Weiteren muss erneut betont werden, dass es sich bei dem Leak lediglich um die angebliche PS5 Slim handelt. Sollte sich die Fotos und Videoclips jedoch tatsächlich als echt herausstellen, dann muss sich die PS5 2.5 jedoch trotzdem die Frage gefallen lassen, wo das “slim” im Namen genau herkommt.

Denn auf den ersten Blick wirkt die Konsole nicht viel kleiner und kompakter, wie es beispielsweise seinerzeit bei der originalen PS3 und ihrer kleineren Version der Fall war. Jenes Nachfolgermodell gestaltete sich deutlich kleiner und weniger klobig. Dies scheint hier nicht der Fall zu sein. Kein Wunder also, dass manche Eetwickler behaupten, die Gaming-Welt brauche solche “Mid Gen”-Konsolen gar nicht.