PS5 “PRO”-Controller könnte von Sony bald angekündigt werden

PS5 PRO: Neues PS5-Modell gibt Hoffnung für Power-Konsole! - (C) Sony Interactive Entertainment - Bildmontage DG

Sony Interactive Entertainment bereit sich Berichten zufolge darauf vor, mehrere neue Hardware-Produkte anzukündigen, darunter einen PlayStation 5 PRO DualSense-Controller. Und lange sollen wir auf die offizielle Ankündigung nicht warten müssen, wie ein Branchen-Insider über den PS5 PRO-Controller sagt.

Wie ist das Gerücht zustande gekommen? In einem auf Try Hard Guides veröffentlichten Bericht behauptet Tom Henderson, dass er aus mehreren nicht genannten Quellen gehört hat, dass Sony Ende Juni neue Hardware vorstellen wird. Was ausdrücklich dazugesagt wurde: Nur weil es einen PRO-Controller geben soll, gibt es die passende PRO-Konsole der PlayStation 5 nicht dazu.

Das Stück PlayStation-Hardware wird von Henderson als “echten professionellen Controller” für die PS5 beschrieben. Laut dem Bericht auf Try Hard Guides soll der PlayStation 5 PRO Controller abnehmbare analoge Sticks und Griffe, “Triggerstopps” und “Backpaddles” haben.

PS5 PRO Controller: Codename “Hunt” soll Ende Juni angekündigt werden

Neben all den Gimmicks soll der neue Controller erhebliche Software-Upgrades erhalten.

Knöpfe unter den Analog-Sticks sollen es Benutzern ermöglichen, die analoge Einheit vollständig zu entfernen, was es ihnen vermutlich ermöglicht, sie durch eine neue zu ersetzen, anstatt einen anderen Controller kaufen zu müssen, falls Probleme wie Stick-Drift auftreten.

Wir sind gespannt, ob sich das Gerücht bewahrheitet.

Mehr zur PS5 PRO

Vor gut einem Monat wurde ein neues PS5-Modell in Japan angemeldet, ob es sich dabei um eine PRO-Variante der Konsole handelt ist unklar. Wahrscheinlich ist es ein ein Update des Innenlebens der Konsole, um sie günstiger produzieren zu können.

Ein seriöser Bericht sagte “voraus”, dass wir mit einer PS5 PRO nicht vor 2023 rechnen sollen. Auch ein bekannter Monitor-Hersteller geht davon aus, dass PRO-Versionen der PS5 und Xbox Series erst 2023/2024 auf den Markt kommen.