Das PlayStation 5-Logo wurde auf der CES 2020 enthüllt. Es wurde zwar nicht für seine Originalität ausgezeichnet, hat aber die Fans auf Instagram mit Sicherheit überzeugt, da ein Bild des Logos den Fans mehr als fünf Millionen Mal gefallen hat. Damit ist es das beliebteste Bild, das jemals von einem Videospiel-Unternehmen hochgeladen wurde. Microsoft und Nintendo haben die Namen ihrer Systeme mit unterschiedlichem Erfolg aufgerüttelt, aber Sony hat für alle Heimkonsolen denselben Namen verwendet, wobei jedes neue System seine Nummer erhöhte.

Sony versprach, auf der CES 2020 etwas Großes zu enthüllen, und viele Fans erwarteten, dass das Unternehmen weitere Informationen über die PlayStation 5 sowie Ankündigungen für weitere neue Technologien veröffentlichen würde. Die Veröffentlichung der PS5 ist für dieses Jahr geplant. Daher ist es für das Unternehmen aus Japan sinnvoll, das Jahr 2020 mit einem Knall zu eröffnen und aufregende neue Informationen über das System zu veröffentlichen. Stattdessen enthüllte Sony nur ein neues Logo für die PlayStation 5, das genau so aussah, wie es von allen erwartet wurde. Die Buchstaben P, S und der Nummer 5 in Folge. Wow. (Sarkasmus-Wow)

Leute machen sich über die Einfachheit des PS5-Logos lustig

Viele Leute haben sich über die Einfachheit des PlayStation 5-Logos und den großen Aufbau seiner Enthüllung lustig gemacht, auch unsere Facebook-Community. Laut VideoGamesChronicle ist das Bild des PlayStation 5-Logos das beliebteste Foto, das von einem Spielehersteller auf Instagram hochgeladen wurde, und übertrifft ein Bild, das eine Crossover zwischen Fortnite und Avengers: Endgame aus dem Jahr 2019 ankündigt.

Sony sollte bald seine Werbemaschine aufdrehen! (Und mehr Informationen preis geben!)

Natürlich stecken auch unter den Insta-Kommentaren einige Witze auf dem offiziellen PlayStation-Account. Immerhin lassen sich mehr als 5 Millionen davon “begeistern”. In nicht all zu kurzer Zeit sollte Sony seine Werbemaschine aufdrehen, jene für die Xbox Series X ist bereits ordentlich am aufrühren. Insbesondere mit dem Erfolg des Xbox Game Pass kann man sich etwas mehr von Microsoft für die nächste Konsolen-Generation erwarten. Stört uns überhaupt nicht, wenn das Rennen PS5 vs. Xbox (Series X) etwas spannender wird, als jenes von PS4 vs. Xbox One. Mittlerweile hat sogar die Nintendo Switch, obwohl sie 4 Jahre später erschienen ist, die Xbox One bei den Lebenszeit-Verkaufszahlen überholt.

Die PS5 erscheint höchstwahrscheinlich im November 2020. Ebenso die Xbox Series X. Vielleicht erscheint eine Switch 4K/Switch PRO bereits zuvor.

