PS5: Farbige Frontplatten sind bereits inoffiziell erhältlich

Ein britisches Unternehmen nimmt bereits Bestellungen für benutzerdefinierte PlayStation 5-Frontplatten entgegen. Die Firma „PlateStation 5„, mit Sitz in Großbritannien, verkauft bereits jetzt verschiedene Konsolenschalten in vielen möglichen Farben für 39,99 US-Dollar. Das Unternehmen hofft, dass man innerhalb zwei Wochen nach Release bereits ausliefern kann.

Wie im offiziellen „PlayStation 5 von innen-Video“ gezeigt wurde, kann man die weiße Standard-Frontplatte der PS5 sehr leicht entfernen, sodass theoretisch die inoffiziellen Replikate von PlateStation problemlos passen sollten. Derzeit nimmt man Vorbestellungen für fünf Designs entgegen: Kirschrot, Chromatisch, Indigoblau, Jungle Cam und Mattschwarz für die Standard- als auch die Digital-Edition.

Wie PlateStation angibt arbeitet man mit Herstellerin in Großbritannien und China zusammen, um die Frontplatten herzustellen, die auf der Grundlage der offiziellen veröffentlichen Abmessungen der PS5 aus „Premium Kunststoff nach Industriestandard“ hergestellt werden. Allerdings können die Briten nicht beweisen, ob die Frontplatten überhaupt passgenau sind. Deswegen werden die ersten „Shells“ erst zwei Wochen nach dem Release der PlayStation 5 ausgeliefert – wahrscheinlich um sie intern zu testen.

Allerdings stellt das Unternehmen fest, dass es jedem Kunden, der mit seinem Kauf nicht zufrieden ist, eine vollständige Rückerstattung anbieten wird. Bisher hat Sony nichts über weitere offizielle Farbkombinationen gesagt, außer dass die weiße PS5 das „Flaggschiff-Modell“ sein wird. Demnach werden sehr wohl in Zukunft verschiedene PS5-Designs veröffentlicht, aber eben nicht am 12. bzw. 19. November 2020.

A thread on our plates to (hopefully) answer some of your questions:

1. Who are we? We’re a UK based co, and our team is made up designers, engineers and product specialists.

2. How do we know the dimensions? Sony very kindly officially published these several weeks ago.

— PlateStation5 (@PlateStation5) October 23, 2020