PS5 ohne Spiele? – Sony verschiebt First-Party-Games ins nächste Geschäftsjahr

Welche exklusiven Spiele könnten 2023/2024 für die PlayStation 5 erscheinen? Die Release-Liste ist gerade sehr dünn.

Welche neuen First-Party-Games erscheinen in den kommenden Monaten für die PS5? Nun, nicht all zu viel. Das letzte PlayStation Showcase war schon nicht berühmt, bis auf Marvel’s Spider-Man 2. Nun scheint es einen Grund für die Zurückhaltung zu geben.

Laut dem jüngsten Finanzbericht von Sony wurden mehrere First-Party-Titel, die eigentlich noch im laufenden Geschäftsjahr veröffentlicht werden sollten, intern verschoben und über das Geschäftsjahr 2023 hinaus auf März 2024 oder sogar Anfang 2025 verlegt. Sony begründet diese Verschiebung mit den “Auswirkungen von Änderungen der Release-Termine einiger First-Party-Titel”, die sich negativ auf die Geschäftsprognose für das Jahr 2023 ausgewirkt haben.

Welche PS5-Games wurden verschoben?

Obwohl Sony die genauen Namen der verzögerten Spiele nicht genannt hat, kann man Vermutungen anstellen. Immerhin wissen wir, dass ein Multiplayer-Titel im The Last of Us-Universum erscheinen wird. Doch dieses Spiel wurde zurückgedrängt. Ursprünglich hätte es in diesem Geschäftsjahr erscheinen sollen.

Von zwei prominenten PlayStation-Entwicklern, Bluepoint Games (Demon’s Souls, Release: 2020) und Bend Studio (Days Gone, Release 2019), haben wir keine (offizielle) Ahnung, woran sie arbeiten. Insomniac Games hat ein drittes Spiel in Arbeit, dass auch noch eine Unbekannte ist. Und Team Asobi hat noch kein Astrobot-Spiel für die PlayStation VR 2 veröffentlicht. Eigentlich untypisch, handelt es sich doch um das Maskottchen bei neuer PlayStation-Hardware.

