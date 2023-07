Insomniac: Sunset Overdrive oder Ratchet & Clank in Arbeit?

Insomniac Games hat neben Spider-Man 2 und Wolverine noch ein Spiel in Entwicklung. Ist es Sunset Overdrive oder Ratchet and Clank?

Insomniac Games, das Studio hinter dem beliebten Spider-Man-Franchise und dem vielversprechenden Projekt Wolverine, könnte anscheinend noch ein weiteres Ass im Ärmel haben. Ein kürzlich wieder aufgetauchtes Interview mit der Projektleiterin Erin Eberhardt deutet darauf hin, dass das Studio an einem dritten, bisher unangekündigten Spiel arbeitet. Die Frage: Ist es ein neues Ratchet and Clank oder gar ein neues Sunset Overdrive mit Multiplayer-Modus?

Das spannende Gerücht kommt aus einem Livestream der “Full Sail University” im vergangenen September, der nun die Gaming-Community in Aufregung versetzt.

WERBUNG WERBUNG

Insomniac Games: Gleich drei AAA-Spiele in Entwicklung

In dem Stream verrät Eberhardt beiläufig, dass sie derzeit ein AAA-Spielprojekt leitet, das bisher nicht offiziell bekanntgegeben wurde. Die Entwicklerin, die zuvor für PlayStation Now und Sony Interactive Entertainment tätig war, sowie an Blizzards eSports-Initiative mitwirkte, ist offensichtlich begeistert über diese neue Herausforderung.

👀 Insomniac Games can't stop!🔥 They've been working on another unannounced AAA!

Aside from Marvel's Spider-Man 2 & Wolverine PS5

Unmatched output! Formerly at Activision Blizzard, the Project Director also praises Sony 's culture💙#PlayStation #Xbox #SpiderMan2PS5 #Venom pic.twitter.com/xhap58Ixti — Dream Walker (@Dream_WaIker) July 23, 2023

Ratchet & Clank oder Sunset Overdrive – Um welches Spiel könnte es sich handeln?

Insomniac Games ist zweifellos ein Meister des Superheldengenres, aber auch bekannt für die beliebte Ratchet & Clank-Reihe, die zuletzt 2021 einen Erfolg verzeichnete. Neben diesen etablierten Franchises überraschte das Studio 2014 mit dem Xbox-exklusiven Titel Sunset Overdrive. Die interessante Wendung an der Geschichte: Im Jahr 2021 wurde Sunset Overdrive plötzlich von Sony erfolgreich beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten registriert. Und es wurde für ein Multiplayer-Spiel nach Mitarbeitern gesucht.

Obwohl die Markeneintragung allein noch keine klaren Pläne zur Wiederbelebung von Sunset Overdrive verrät, kommt sie mit der Rückkehr des Regisseurs des Spiels zu Insomniac Games im selben Jahr in Verbindung. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Insomniac hinter den Kulissen an einer Fortsetzung oder Neuinterpretation dieses Xbox-Hits arbeitet? Es bleibt abzuwarten, ob das mysteriöse unangekündigte Projekt vielleicht sogar in Verbindung mit Sunset Overdrive steht oder eine völlig neue Richtung einschlägt.

Fans können sich freuen, denn Insomniac Games scheint mit seinen spannenden Projekten für jede Menge Gaming-Highlights zu sorgen. Während wir bereits auf Marvel’s Spider-Man 2 und Wolverine gespannt warten, bleibt das unangekündigte Spiel ein fesselndes Rätsel, das die Fantasie der Spieler beflügelt. Es bleibt abzuwarten, wann das Studio endlich die Karten auf den Tisch legt und weitere Details preisgibt. Die Gaming-Welt kann sich jedenfalls auf viele aufregende Abenteuer in naher Zukunft freuen.