Ratchet and Clank-Entwickler Insomniac arbeitet an Multiplayer-Spiel

Ratchet and Clank: Rift Apart für die PS5. - (C) Insomniac Games

Obwohl Ratchet and Clank: Rift Apart erst seit kurzem verfügbar ist – hier geht es zu unserer Review – scheint das Entwicklerstudio Insomniac Games bereits an die Zukunft zu denken. Auch wenn zum jetzigen Standpunkt natürlich noch relativ wenig über das neue Spiel gesagt werden kann. Es gibt allerdings bereits einen bedeutenden Hinweis.

Wir wissen zwar noch nicht, ob es eine gänzlich neue Marke ist, oder an ein bestehendes Spiel anknüpft. Wir können aber schon sagen, dass es sich dabei wohl um ein Multiplayer-Spiel handeln muss. Die Information kommt hierbei gänzlich von offizieller Seite. So hat das Entwicklerstudio auf ihrem Twitter-Account eine Jobausschreibung gepostet, in der explizit von einem System Designer für ein Multiplayer-Spiel die Rede ist.

So müsste sich die geeignete Person in diesem Fall für die Multiplayer-Features, Mechaniken und Systemdesigns verantwortlich zeichnen. Erneut kann man anmerken, dass sich das Spiel wohl in einer sehr sehr frühen Phase befindet, da Insomniac auch noch auf der Suche nach einem Creative Director und jemanden für die Storyleitung ist. Die Macher von Ratchet and Clank sind dabei jedoch keine Neulinge in der Welt der Multiplayer.

So hat jüngst bereits Sunset Overdrive über bestimmte Ko-Op-Elemente verfügt. Auch ihre frühe Playstation-Reihe Resistance konnte über einen Multiplayer-Modus verfügen. Viele Fans spekulieren – und wünschen sich – daher, dass das neue Spiel vielleicht eine Fortsetzung des Alien-Shooters Resistance sein könnte. Als eine der ersten haushohen Marken für die junge Playstation 3 konnte der Shooter schnell eine Kultanhängerschaft entwickeln, bis mit Resistance 3 im Jahr 2011 der vorerst letzte Teil der Reihe erschien.

Bis wir daher offiziell erfahren, woran Insomniac Game seit Ratchet and Clank: Rift Apart arbeitet, wird hingegen wohl noch einige Zeit vergehen.